通關滿月有客無人手 旅社酒店陷樽頸 三四成內地廠遷東南亞 中小企憂訂單永久流失

累計36萬內地客 較通關前增4倍

本港上月8日與內地首階段通關，據入境處數據，當日至本月6日全面通關共有359,288名內地客訪港，日均約1.1萬人，較前一個30天（去年12月9日至今年1月7日）共69,961人增逾4倍，當時日均僅2332名內地客來港。

旅業：營業額只復疫前5% 料短期難大增

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠估計，業界營業額只回復疫前5%，料最快明年方能恢復一半。她認為本港要調整市場定位，例如內地有大型主題樂園落成，本港不能再以迪士尼、海洋公園作賣點，須開闢歷史、郊外景點等招徠，但料遊客需時消化和考慮，訪港人數短期內難大增。本地旅行社「食玩假期」董事陳志華稱，本月已組成10多個往中山、順德等地的30至40人旅行團，惟與疫前比較仍微不足道，當時每月可達數百團，涉2萬至3萬客。

酒店業主聯會經理陳媛妍稱，疫情前整體酒店入住率達九成，恢復通關後僅維持約六成，因內地訪客主要即日來回，農曆新年期間亦只見旅遊旺區酒店入住率增至八成，非旅遊區則無明顯增長；即使前日起全面通關，酒店預訂和入住率無大增，唯盼五一黃金周入住率可增至七成。

入住率僅六成 酒店業盼五一升至七成

旅遊相關行業要復常，先要撐過人手不足難關。梁芳遠稱，旅業人手現只有疫前約兩成，導遊、買機票人員尤缺，業界已加薪搶人，疫前以日薪1200至1500元招聘入境團導遊，現時半日團已開價1000元；以往買機票員工達10年年資者薪酬約2萬元，現年資淺亦已達此水平。她稱其旅行社現會向其他同行繳交手續費，以求協助買機票、訂餐，猶如「夾埋處理一間大公司」。陳媛妍亦稱，去年酒店業人手較2018年少25%至30%，最缺房務及前枱接待員。

旅遊促進會總幹事、港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦指出，缺車、缺司機影響本港接待入境團能力，疫前有逾千架旅遊巴，現約有800架待檢修未能營運，每架維修費逾10萬元，冀當局提供復常基金支援；原來約2000名司機，現缺三分之一，目前整個運輸業「10個煲得5個蓋」，旅業只可向邨巴、校巴搶人，他透露當局已考慮輸入外勞協助。

八成旅巴待修缺司機 「10個煲得5個蓋」

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，通關後主要便利港商回內地處理廠務，整體經商環境、訂單量等未見明顯改善，而內地廠房遷往東南亞，連帶本港進出口物流訂單量減三成；以往客戶會一次過訂半年貨量，現則「斬件式」訂貨，每次只訂兩至三個月，估計客戶需時重拾信心，相信6月起出貨才知有否改善。

明報記者

（新冠疫情）