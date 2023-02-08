港聞

港聞二

因泊車打鬥司機不治 退休警：被挑釁後自衛

【明報專訊】一名退休警涉於2021年在港鐵兆康站對開公共運輸交匯處，與一名客貨車司機因泊車問題爭執打鬥，司機送院後不治。退休警否認襲擊致造成身體傷害罪，昨在屯門裁判法院受審。控方依賴附近車輛的行車紀錄儀（「車cam」）片段，指控被告曾向事主大叫及走近對方，行為帶侵略性，引發之後的衝突。被告辯稱，他受到事主言語挑釁及攻擊，才欲控制及制止事主再施襲，屬自衛性質。

控方引用車cam片 指大叫走近釀衝突

被告鄺德榮（57歲，圖）和妻子李桂芳（58歲）原同被控一項誤殺，早前控方撤銷李的控罪，並改控鄺一項襲擊致造成身體傷害罪。修訂控罪指稱，鄺德榮2021年11月28日在屯門港鐵兆康站A出口外的士站襲擊事主陳國樑，對事主造成身體傷害。事主家屬在控方播片期間一直飲泣。

事主頭手臉有傷 專家指死於心臟病

根據承認事實，當日傍晚6時45分，被告在上址停泊私家車後，與妻子一同下車離開。兩人約6分鐘後返回，發現事主的輕型貨車正泊在被告私家車前面。被告與事主隨即發生衝突。事主送院途中已無心跳脈搏，同晚7時25分被送到屯門醫院，46分鐘後宣告不治。香港中文大學醫學院教授李沛威的專家意見表示，事主死於心臟病發。

裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯。鄺德榮供稱，當日事主的車緊貼在他車前，他向事主示意，事主亦有駛前讓他離去；惟當他駛前至輕型貨車旁邊時，事主着他停車並用粗口挑釁，又稱要打死他，他感到憤怒。至於庭上片段中見鄺曾推開事主，又有握拳作勢等動作，鄺稱因事主欲襲擊其妻，他才推開事主以保持距離。事後事主的頭、手、臉等有擦傷、瘀傷。案件今續審，被告將接受控方盤問。

【案件編號：TMCC2282/21】

相關字詞﹕屯門裁判法院 襲擊致他人造成身體傷害 命案 泊車 兆康站 退休警

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