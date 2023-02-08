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理大突圍大專生認罪判囚38月 官：考慮集體性質

【明報專訊】2019年11月中，警方圍堵在理大內的示威者，多名示威者11月18日突圍而出。其中一名21歲IVE學生涉管有雷射筆及被捕時激烈掙扎，早前承認暴動、拒捕等3罪，另一項暴動罪則存檔法庭，已還押23個月。區域法院昨日判刑，法官郭啟安認為案中有人使用弓箭「肆意攻擊」警員，判刑需具阻嚇力，判囚3年兩個月，另寄語對於「一時迷失身陷囹圄的年輕人」，公眾應予他們機會重投社會。

已還押23月 官指避捕者弓箭燃彈襲警

被告為專業教育學院學生余文博（案發時18歲，現年21歲），他承認在理大外的暢運道暴動，涉及理大校內暴動的控罪則存檔法庭。

郭官判刑時指出，法庭毋須考慮被告是否參與校內暴動，但被告仍是與約100人為逃避警方追捕突圍，更有人使用汽油彈、弓箭等攻擊警員，強調判刑要考慮暴動的集體性質及後果，而非集中被告的個人行為，而被告的行為亦至少是壯大聲勢試圖逃走。

郭官續指，他同意辯方稱被告犯案源於反修例運動，不少巿民不滿施政及警方執法時的行為，做出過激行為，他亦對要判處背景良好的年輕人入獄「感到難過同埋無奈」，惟被告「既然選擇違法達到佢心目中嘅目的」，便要承受後果，就暴動罪以4年為量刑起點。

至於在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕兩罪，郭官考慮被告可使用雷射筆照向警員眼睛，被捕時亦試圖脫去裝備，企圖藉掙扎除卻罪責，兩罪分別以半年及3個月為起點。李官考慮3罪性質不同，裁定3罪總刑期是38個月。

「承受重壓」減刑1月 兩青年集結罪囚5月

另外，2019年11月理大衝突，浸會大學副學士生陳以諾（現年21歲，下同）及無業男子陳杰風（27歲）早前否認於同月18日早上在尖沙嘴科學館廣場一帶干犯非法集結罪，經審訊後罪成，還押至昨天判刑。區院法官李俊文認為案情輕微，接納兩人因一時犯錯，現已反省，考慮案發至今3年，被告和家人承受重大壓力，酌情減刑1個月，判囚5個月。

【案件編號：DCCC 854/20、205/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結罪 暴動罪 理大衝突 反修例事件

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