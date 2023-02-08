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叫停集會 警稱遭吐口水圍毆 遮打案3男受審 控方：一人認向警舉傘

【明報專訊】「民間集會團隊」2020年1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，警員與集會人士發生衝突，4名警員受襲，3男否認涉嫌襲警、暴動等罪，案件昨於區域法院續審。控方讀出開案陳辭，指其中一名被告警誡下表示，由於集會被終止，他非常憤怒，故向高級督察蔡棟雄高舉及伸出雨傘，但不肯定雨傘有否打中人。蔡棟雄供稱，集會宣布終止後，他與同袍遭圍毆。

民間集會團隊發言人劉頴匡日前否認煽惑他人參與非法集結罪及拒絕服從警員命令兩罪，控罪存檔法庭，他毋須受審，繼續就初選案還押。餘下第二至第五被告案發時介乎17至34歲，依次為李旭熙、陳國榮、楊皓泓和黃家熙。黃家熙承認暴動罪還押候判，陳國榮承認其中兩罪、否認兩罪，與另外兩名被告一同受審。

一度拒示委任證 PPRB警：情况唔合適

控方傳召案發時駐守公共關係科（PPRB）的高級督察蔡棟雄。蔡供稱，案發前就集會事項與申請集會的劉頴匡聯絡，多次會面，相信對方知悉他的警員身分；集會當日，因有集會人士在遮打花園的簷篷上危站及在附近破壞，他曾要求劉控制集會人士，惟情况持續。

蔡棟雄續稱，下午約4時，他接獲上級指示中止集會，他向劉頴匡建議站到遠處商談，劉拒絕並要求他出示委任證，他一度認為「情况唔合適」拒絕出示，由於兩人以揚聲器交談，引來多人圍觀，有女子向他吐口水，最終他向劉出示委任證，並要求終止集會；在劉宣布集會終止後，蔡與一行警員開始遭圍觀者襲擊，他被扯跌及在地上遭圍毆約1分鐘致頭破血流。

稱皮褸男助逃 「幫我擋咗大部分襲擊」

蔡棟雄續稱，一名穿皮褸的男子協助警員，他跟隨男子逃至長江中心外，部分集會人士尾隨繼續指罵警員。他們未能進入長江中心，坐在地上稍息，不久便有「黑衣人攞住硬物襲擊我哋」，他坐在皮褸男和「黑衣人」之間，目睹示威者手持長條狀物施襲約1分鐘，「皮褸人士正正喺前面，幫我擋咗大部分襲擊」。

【案件編號：DCCC 946-8/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 襲警罪 遮打花園 天下制裁集會 反修例事件

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