民主黨倡全民派1.5萬 新冠康復者另發津貼

羅健熙：有力建人工島 信可負擔消費券

民主黨建議不分年齡向所有市民派發1.5萬元現金或消費券，並容許用以繳交水、電、煤等日常開支，協助市民應付疫後通脹及公營事業加價，並刺激本地消費。羅健熙表示，疫後本港經濟差，倘壓縮開支環境或會更差。被問到政府財政能否負擔，他指出，政府仍然計劃發展大型基建，認為可將有關開支用於其他地方。至於「長新冠醫療津貼」，羅健熙稱不少新冠康復者患上後遺症，建議曾申報的確診者均可獲發津貼，但他說對補貼金額沒有具體建議，冀拋出建議予政府考慮。

該黨亦提出多項紓困措施，包括為保安和清潔工等前線人員發放一筆過津貼、公屋免租1個月、綜援及公共福利金「出雙糧」、以2萬元為限寬減薪俸稅及個人入息課稅、設立恆常失業援助金等。羅健熙表示，已將該黨建議交予財政司長辦公室，並已邀請陳茂波會面，暫時未獲回覆。