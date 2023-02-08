政府倡准中大醫院延5年還40億借貸 提供15年公共醫療代替利息

稱疫情影響極負面 不支持難續營運

中大醫院引述立法會文件回覆稱，推算該院將於2025年6月收支平衡，翌年6月淨現金變動可達正數，可見財務穩健，惟仍未足以還款，為確保足夠資金維持正常營運及繼續服務社會，遂向政府提出順延5年還款。

立法會文件顯示，中大醫院須分10年連本帶利還款，首次還款期於今年3月19日屆滿，料涉6.29億元；當局擬申請容許延至2028年3月才開始還款，續分10年還款至2037年，其中因順延而預計原來應收的利息，將由該院於15年間提供公共醫療服務取代支付。

院方稱倘按計劃還款結餘或至負20億

文件顯示，全港私院整體病牀使用率由2019年的62%，跌至去年初的47%，非本地客源需求大減，而中大醫院去年上半年逾99%住院病牀日數涉及港人，顯示私營醫療服務需求受疫情顯著影響。文件引述中大醫院匯報數據，若按原定時間表還款，該院還款後現金結餘將於2023年至32年維持5100萬元至20.56億元負值。

文件亦列出，中大醫院作為全港唯一接收醫管局轉介新冠病人的私院，截至今年1月15日為醫管局新冠病人提供3746個住院日次，連同轉介非新冠病人，共佔該院同期18%服務量，提供共50張病牀協助抗疫，佔其去年牌照所批准病牀數目的23%，高於整體私院界別。當局認為該院為抗疫出力甚殷，應獲給予機會繼續營運。