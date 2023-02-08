回應外界憂簡屋累樓價 陳國基籲着眼「為基層」

陳國基昨重申，簡約公屋用途為臨時性質，在5年使用期以及兩年建築期後，相關用地將歸還原有用途，希望市民諒解。他強調，簡約公屋料可紓緩約10萬市民的住屋需求，認為現時政府走出重要一步，期望社會各界「互幫互助」。他又稱，簡約公屋環境較理想，且租金低廉，可讓草根階層每月節省數千元，社會價值「不可以用錢衡量到」。

20啟德居民政總請願 促重審選址

房屋局長何永賢昨亦於《大公報》撰文再為簡約公屋項目解畫。她說，社會各界需齊心支持一項改變數萬家庭命運的社會工程，並相信簡約公屋屬社區互利共贏方案。她又說，若簡約公屋較遠的用地被批評為難以吸引有需要市民入住、位置理想亦被批評為「不合理選址」，任何解決方法都會變成行不通。

另外，昨早有約20名啟德居民到政府總部外請願，反對政府在啟德世運道興建簡約公屋，並落實啟德發展成第二個核心商業區，切勿拖延。

測量師學會會長黃國良昨表示，啟德區周邊本身已興建不少公共房屋，認為於啟德區內短暫撥出多一個選址對樓價影響不大。 他說，現時公屋輪候時間長，政府為解決市民需要，必須要有中短期方案，而啟德地皮未來能提供約一萬個單位，正可解決短期需要。

談及啟德區內規劃會否影響政府日後賣地的售價，黃國良表示，近期樓價、地價已大幅下滑，再下跌的機率不大，故相信簡約公屋對地價的影響不大。談及簡約公屋造價，他認為高層簡約公屋每單位造價上調至65萬元，是因打樁及機電設施等，而單位平均居住面積亦較過渡房屋大，提供的社區設施亦較多，故在造價上會與過渡房屋有分別。