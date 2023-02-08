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李家超訪阿聯酋 研簽綠色可持續金融合作備忘錄

【明報專訊】特首李家超繼續在中東的訪問行程，他昨日（7日）出席由阿布扎比工商總會主辦的商貿論壇及午餐會致辭表示，香港與阿聯酋政府同意探討就綠色與可持續金融簽訂合作備忘錄，金管局將於今年稍後時間再訪問阿聯酋和中東。香港工業總會則與阿布扎比工商總會在論壇上簽署合作備忘錄，就經貿、人力資源管理、可持續發展等領域合作交流。

指兩地同發展文化產業 冀加強交流

李家超中東訪問行程踏入第3日，昨轉到阿聯酋首都阿布扎比。李家超在商貿論壇上致辭時表示，香港已返回國際舞台，將積極為阿聯酋企業創造機會，又說阿聯酋是香港在中東的最大貿易伙伴。

他說，香港作為「一帶一路」的一站式專業服務中心，能為當地企業提供法律服務、風險管理、產品設計等服務，並指出，國家十四五規劃支持香港發展成中外文化藝術交流中心，而阿布扎比同樣正在發展其文化和藝術產業，冀兩地加強有關方面交流。

他又透露，兩地政府同意探討就綠色與可持續金融合作，簽訂備忘錄，並期望兩地繼續加強合作關係。政府去年底推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，推動合資格者參與綠色和可持續金融培訓。

工總簽合作備忘 查毅超：信商界互惠

香港工業總會與阿布扎比工商總會昨日在論壇上簽署合作備忘錄，雙方將在經濟、商業、貿易、人力資源管理、可持續發展等領域廣泛交流及合作，並將辦聯合交流和合作項目，鼓勵雙方會員積極開展貿易及投資合作。工總主席查毅超表示，今次備忘錄簽訂時機極佳，相信兩地商界將能互惠互利。

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