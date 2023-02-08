國際工聯斥權利大倒退 促港修職工會例國安法

ITUC在給委員會的意見書中，提及本港工會解散潮，包括內地官媒先後批評教協、職工盟及記協，形容國安法下工會擔心會員安全，不能自由活動。ITUC又說，特區政府取消多個工會註冊，質疑《職工會條例》限制權利，不符合《公約》，要求經社文權利委員會促請特區政府立即容許工會註冊及不受限制地活動，以及修訂國安法和《職工會條例》。

委員會在前年議題清單中，先後要求特區政府交代國安法如何不影響公民社會、學術自由及組織工會權利，包括不收窄工會、記者、律師的公民社會空間。政府當時回應重申，「國安法針對的只是極少數危害國家安全的違法分子和行為」，並說任何執法工作不會因涉案人的政治理念或背景而處理有別，但政府無具體回應工會解散潮，只說《職工會條例》並無限制工會成立及活動。

社協質疑政府扶貧「被動」 未落實聯國建議

在提交意見的非政府組織中，社區組織協會是少數隻字未提及國安法的組織，該會集中申述基層及新移民權益。社協在意見書指出，本港貧窮人口上升、貧富不均加劇，基層未能受惠經濟復蘇，質疑政府扶貧「被動」，未處理基層的不同需要，要求特區政府訂立滅貧時間表。社協又提醒，經社文權利委員會2014年曾要求特區政府立即檢討綜援申請資格，確保所有有需要者受惠，指政府至今未落實當時建議。