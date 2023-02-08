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檢查平台分析：新社聯3組織意見七八成似

【明報專訊】建制社團及組織積極參與今次聯合國審議機制，以及回應外界對《港區國安法》的質疑，本報發現新社聯、新界青年聯會及新界青聯發展基金會意見書的內容高度重複，至少約一半篇幅幾乎相同。本報根據論文檢查平台Scribbr對比該3份意見書顯示，新界青聯與青聯發展基金會間抄襲評分（plagarism score）為84%，而新社聯與新界青聯亦有75%。

根據新社聯意見書提及是由新社聯青年委員會周元谷（Jonathan Chow）所撰；與此同時，新界青聯及青聯發展基金會意見書無顯示下款，但電腦檔案顯示由「Jonathan Chow」開新檔，與周元谷的英文名相同。本報多次致電及短訊聯絡周元谷，但未獲回應。

3份意見書分別以國安法對學術自由、公民空間及《職工會條例》為題，但都先以約兩頁篇幅，覆述香港自回歸以來是「世界上最自由的社會」，2019年社會動盪演變成「顏色革命」後，中央訂立國安法，並反駁外界說法，稱國安法僅防止及打擊顛覆等4種罪類，目的並非影響結社及遊行集會自由、公民空間及學術自由。青聯及青聯發展基金意見書分別引述港澳辦主任夏寶龍近期言論，新社聯則提及香港學術自由更勝美國，並舉例美國也不能研究「為納粹冒起辯解」。

小學家教會主席交意見書撐DQ教師

副局胡健民曾任該會主席顧問

另外，保良局林文燦英文小學家教會主席婁忠政也有遞交意見書，是所有團體中少數與教育相關機構。翻查資料，政制局副局長胡健民曾任該校的家教會主席，根據家教會網頁，胡截至2022年仍任家教會家長顧問，去年疫情期間也曾到學校，出席為地區長者等人接種科興疫苗的場合。胡健民、婁忠政及校長文詩詠截稿前未回覆。婁忠政在意見書表示，支持個別教師因涉偏頗內容而取消註冊，並說教師應舉報潛在犯法行為。

相關字詞﹕胡健民 保良局林文燦英文小學 周元谷 新社聯 聯合國經濟社會及文化權利委員會

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