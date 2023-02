建制投書聯國撐港 經「CMAB」修改 縮寫與政府回應聯國用戶名相同 政制局認提「建議」否認參與

明報記者 林勵

機構稱意見書從無交政府

局方未答「CMAB」是否其人員

明基金會總幹事、民建聯元朗社區幹事莊展銘回覆本報查詢時強調,意見書由「我自己、一個人寫」,當中或有少許誤會;被問及曾否將意見書交給政府,莊展銘連說兩次,「梗係無喇!」不過,政制局回覆本報查詢時,承認局方曾就明基金會意見書「建議該機構在報告署名其機構名稱」,並解釋由於聯合國委員會只接受以機構而非個人名義提交報告,強調並無參與撰寫意見書。

本報分別兩度查詢「CMAB」是否政制局人員,莊展銘及政制局均無正面回應。

聯合國經社文權利委員會回覆查詢時說,歡迎國際及本地團體提交資料,在收到公民社會意見書後,委員會成員會判斷可信性及有用程度。聯合國人權事務委員會秘書處則說,不便回應個別團體的意見書。

意見書提國安法 稱尊重人權

根據上載至聯合國經社文權利委員會的意見書,明基金會(Halo Fund)提交以英文撰寫的兩頁意見書,並由莊展銘署名。意見書中提及《港區國安法》、性別平等及丁屋政策,其中在國安法部分指2019年下半年起「示威者只容許反特區政府聲音」,及國安法條文在維護國家安全同時須尊重人權。

疑未刪「我們建議刪去最後一句」

聯合國經社文權利委員在當地時間1月14日公開明基金會意見書,本報翻查該意見書文檔的追蹤修訂功能顯示,「CMAB」於去年12月29日早上9時05分作出兩處修改,分別在莊展銘署名加上「Halo Fund Limited」(明基金會英文名),及提示在兩個相連詞語加上空格。

本報進一步發現,明基金會意見書提及立法會2021年通過《性別歧視條例》時,該段落最後一句「保障不限職場平等,我們建議刪去最後一句」(we suggest that the last sentence be removed),疑未經刪剪便提交聯合國,但並無註明是否由「CMAB」修改。

政制局:對格式程序有疑問 樂意協助

政制及內地事務局回覆查詢時稱,有意向聯合國條約機構提交意見書的非政府組織「須自行直接向相關委員會秘書處提交報告以表達意見」,不過同時補充,若組織就報告格式或程序有疑問,政府樂意提供協助。本報向局方跟進查詢,為何局方會獲明基金會意見書,及有否向其他提交意見書的組織提供協助,局方稱無進一步補充。

代表一國兩制青年論壇提交意見書的前區議員甘文鋒說,不清楚其他團體情况,他是經聯合國網頁登入帳號後提交意見書,不需要也沒有給政府過目。他說,過去建制派專注本地及內地,對國際層面不特別關注,但如今建制都了解程序運作,加上響應「說好香港故事」,相信未來在國際層面發聲有增無減。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676