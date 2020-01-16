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建制投書聯國撐港 經「CMAB」修改 縮寫與政府回應聯國用戶名相同 政制局認提「建議」否認參與

【明報專訊】聯合國經濟、社會及文化權利委員會（經社文權利委員會，CESCR）本月將開會審議香港落實《經濟、社會及文化權利國際公約》情况，該委員會網頁顯示，有35個本地及海外非政府組織提交意見書，是上次2014年審議時的逾倍，當中一半來自本地親建制組織。本報發現，其中一份由地區組織「明基金會」提交的意見書中，檔案追蹤修訂功能（track changes）顯示兩處經「CMAB」修改，與政制及內地事務局英文縮寫相同。特區政府早前回應同一委員會的中文回覆及附錄，同樣由「CMAB」開啟新檔或修改。

明報記者 林勵

機構稱意見書從無交政府

局方未答「CMAB」是否其人員

明基金會總幹事、民建聯元朗社區幹事莊展銘回覆本報查詢時強調，意見書由「我自己、一個人寫」，當中或有少許誤會；被問及曾否將意見書交給政府，莊展銘連說兩次，「梗係無喇！」不過，政制局回覆本報查詢時，承認局方曾就明基金會意見書「建議該機構在報告署名其機構名稱」，並解釋由於聯合國委員會只接受以機構而非個人名義提交報告，強調並無參與撰寫意見書。

本報分別兩度查詢「CMAB」是否政制局人員，莊展銘及政制局均無正面回應。

聯合國經社文權利委員會回覆查詢時說，歡迎國際及本地團體提交資料，在收到公民社會意見書後，委員會成員會判斷可信性及有用程度。聯合國人權事務委員會秘書處則說，不便回應個別團體的意見書。

意見書提國安法 稱尊重人權

根據上載至聯合國經社文權利委員會的意見書，明基金會（Halo Fund）提交以英文撰寫的兩頁意見書，並由莊展銘署名。意見書中提及《港區國安法》、性別平等及丁屋政策，其中在國安法部分指2019年下半年起「示威者只容許反特區政府聲音」，及國安法條文在維護國家安全同時須尊重人權。

疑未刪「我們建議刪去最後一句」

聯合國經社文權利委員在當地時間1月14日公開明基金會意見書，本報翻查該意見書文檔的追蹤修訂功能顯示，「CMAB」於去年12月29日早上9時05分作出兩處修改，分別在莊展銘署名加上「Halo Fund Limited」（明基金會英文名），及提示在兩個相連詞語加上空格。

本報進一步發現，明基金會意見書提及立法會2021年通過《性別歧視條例》時，該段落最後一句「保障不限職場平等，我們建議刪去最後一句」（we suggest that the last sentence be removed），疑未經刪剪便提交聯合國，但並無註明是否由「CMAB」修改。

政制局：對格式程序有疑問 樂意協助

政制及內地事務局回覆查詢時稱，有意向聯合國條約機構提交意見書的非政府組織「須自行直接向相關委員會秘書處提交報告以表達意見」，不過同時補充，若組織就報告格式或程序有疑問，政府樂意提供協助。本報向局方跟進查詢，為何局方會獲明基金會意見書，及有否向其他提交意見書的組織提供協助，局方稱無進一步補充。

代表一國兩制青年論壇提交意見書的前區議員甘文鋒說，不清楚其他團體情况，他是經聯合國網頁登入帳號後提交意見書，不需要也沒有給政府過目。他說，過去建制派專注本地及內地，對國際層面不特別關注，但如今建制都了解程序運作，加上響應「說好香港故事」，相信未來在國際層面發聲有增無減。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕政制及內地事務局 明基金會 聯合國經濟社會及文化權利委員會

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