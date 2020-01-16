大灣區GBA新聞：中原灣區指數首錄年度跌幅 年挫8.3%返疫前水平 佛山肇慶樓價獨升

明報記者 陳子凌

據中原地產數據，自2019年1月推出中原大灣區指數以來，先後3年錄得上升趨勢，但2022年大灣區樓市受壓，令指數全年大挫8.3%，一舉抹去兩年來累積的升幅，重返2019年底疫情前的水平。

綜觀全年，11個城市當中，跌幅最大的城市分別是東莞、深圳、珠海及江門，均錄雙位數跌勢，香港雖僅次上述4市之後，但仍按年跌8.3%。而全年樓價錄得升幅的城市僅兩個，分別是佛山，按年升6.6%，以及肇慶，按年升4.4%。

6市12月錄全年新低

單看12月的話，有6個城市分別錄得全年新低，包括香港、廣州、深圳、東莞、惠州及江門，其中香港指數12月報101.34，按月下跌5.67%，是有紀錄以來單月最大跌幅；12月亦只有4個城市的樓價較11月上升，分別是佛山、珠海、中山及肇慶，當中又以肇慶表現最突出，按月升11.4%，創該市樓價2022年單月最大升幅。

分析：開關救市有望反彈

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，12月份內地疫情擴散，多個城市遭圍封抗疫，導致成交量萎縮，樓價向下，於12月底中央放寬抗疫措施及出境限制，惟有關有利因素未能即時於樓市中反映。陳永傑續稱，過去的2022年，大灣區持續受着新冠疫情困擾，再加上地緣政治緊張，令整個大灣區樓價受壓，但相信最壞時刻已過去，隨着內地開關及多個城市推出樓市救市措施，相信首季大灣區樓市將從谷底反彈。