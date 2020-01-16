港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：中原灣區指數首錄年度跌幅 年挫8.3%返疫前水平 佛山肇慶樓價獨升

【明報專訊】中原地產早前公布，綜合反映大灣區9+2城市房地產市場發展水平的中原大灣區指數。於2022年12月報114.5，按月跌2.5%，連跌兩月，全年計更錄得8.3%的按年跌幅，重返2019年12月水平，也是自該指數於2019年1月推出以來，首次錄得年度跌幅；且全年下來，大灣區9+2城市當中，只有佛山及肇慶的樓價有所上升。

明報記者 陳子凌

據中原地產數據，自2019年1月推出中原大灣區指數以來，先後3年錄得上升趨勢，但2022年大灣區樓市受壓，令指數全年大挫8.3%，一舉抹去兩年來累積的升幅，重返2019年底疫情前的水平。

綜觀全年，11個城市當中，跌幅最大的城市分別是東莞、深圳、珠海及江門，均錄雙位數跌勢，香港雖僅次上述4市之後，但仍按年跌8.3%。而全年樓價錄得升幅的城市僅兩個，分別是佛山，按年升6.6%，以及肇慶，按年升4.4%。

6市12月錄全年新低

單看12月的話，有6個城市分別錄得全年新低，包括香港、廣州、深圳、東莞、惠州及江門，其中香港指數12月報101.34，按月下跌5.67%，是有紀錄以來單月最大跌幅；12月亦只有4個城市的樓價較11月上升，分別是佛山、珠海、中山及肇慶，當中又以肇慶表現最突出，按月升11.4%，創該市樓價2022年單月最大升幅。

分析：開關救市有望反彈

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，12月份內地疫情擴散，多個城市遭圍封抗疫，導致成交量萎縮，樓價向下，於12月底中央放寬抗疫措施及出境限制，惟有關有利因素未能即時於樓市中反映。陳永傑續稱，過去的2022年，大灣區持續受着新冠疫情困擾，再加上地緣政治緊張，令整個大灣區樓價受壓，但相信最壞時刻已過去，隨着內地開關及多個城市推出樓市救市措施，相信首季大灣區樓市將從谷底反彈。

相關字詞﹕疫情 大灣區買樓 中原大灣區指數 大灣區

上 / 下一篇新聞

建制投書聯國撐港 經「CMAB」修改 縮寫與政府回應聯國用戶名相同 政制局認提「建議」否認參與
建制投書聯國撐港 經「CMAB」修改 縮寫與政府回應聯國用戶名相同 政制局認提「建議」否認參與
檢查平台分析：新社聯3組織意見七八成似
檢查平台分析：新社聯3組織意見七八成似
國際工聯斥權利大倒退 促港修職工會例國安法
國際工聯斥權利大倒退 促港修職工會例國安法
李家超訪阿聯酋 研簽綠色可持續金融合作備忘錄
李家超訪阿聯酋 研簽綠色可持續金融合作備忘錄
5男涉擾阿布泰被捕 有喊「林景楠」 最小14歲 網片男子進店轟「篤灰狗」
5男涉擾阿布泰被捕 有喊「林景楠」 最小14歲 網片男子進店轟「篤灰狗」
勞福局申開位 年薪福利最多427萬 6首長級職位 增「人才服務窗口總監」
勞福局申開位 年薪福利最多427萬 6首長級職位 增「人才服務窗口總監」
張婉婷訪李慧詩 單車總會否認曾派員協調
張婉婷訪李慧詩 單車總會否認曾派員協調
密接者倒斃案料今裁 官：盼非死於存疑
密接者倒斃案料今裁 官：盼非死於存疑
軒尼詩道兩龜墮樓一死一「人道毁滅」 老翁被捕
軒尼詩道兩龜墮樓一死一「人道毁滅」 老翁被捕
通關滿月有客無人手 旅社酒店陷樽頸 三四成內地廠遷東南亞 中小企憂訂單永久流失
通關滿月有客無人手 旅社酒店陷樽頸 三四成內地廠遷東南亞 中小企憂訂單永久流失
指健康申報內地要求 陳國基：續提出取消
指健康申報內地要求 陳國基：續提出取消
促獨立全民檢討抗疫 童權會：保兒童疫下福祉
促獨立全民檢討抗疫 童權會：保兒童疫下福祉
港大研究：打第四針7日後 防BA.2有效性達六成
港大研究：打第四針7日後 防BA.2有效性達六成
撼私家車 電單車司機昏迷危殆
撼私家車 電單車司機昏迷危殆
回應外界憂簡屋累樓價 陳國基籲着眼「為基層」
回應外界憂簡屋累樓價 陳國基籲着眼「為基層」
政府倡准中大醫院延5年還40億借貸 提供15年公共醫療代替利息
政府倡准中大醫院延5年還40億借貸 提供15年公共醫療代替利息
民主黨倡全民派1.5萬 新冠康復者另發津貼
民主黨倡全民派1.5萬 新冠康復者另發津貼
叫停集會 警稱遭吐口水圍毆 遮打案3男受審 控方：一人認向警舉傘
叫停集會 警稱遭吐口水圍毆 遮打案3男受審 控方：一人認向警舉傘
理大突圍大專生認罪判囚38月 官：考慮集體性質
理大突圍大專生認罪判囚38月 官：考慮集體性質
因泊車打鬥司機不治 退休警：被挑釁後自衛
因泊車打鬥司機不治 退休警：被挑釁後自衛
卓悅創辦人妻兒同破產 一家涉欠2000萬 葉俊亨上周接法庭令
卓悅創辦人妻兒同破產 一家涉欠2000萬 葉俊亨上周接法庭令
會計認吞240萬公款 求情稱已奮力工作還清
會計認吞240萬公款 求情稱已奮力工作還清
中醫脫非禮罪 官：不排除觸胸為治療
中醫脫非禮罪 官：不排除觸胸為治療
疑病發失控 平治撞壆司機不治
疑病發失控 平治撞壆司機不治
大灣區GBA新聞：北師港浸大伙遵理 珠海辦DSE模擬考
大灣區GBA新聞：北師港浸大伙遵理 珠海辦DSE模擬考
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】兩會閉環 港人代政協期望落空
【Emily】兩會閉環 港人代政協期望落空
【Emily】回應《十九歲》 童權會：兒童係獨立個體
【Emily】回應《十九歲》 童權會：兒童係獨立個體
【Emily】港台基本法新節目 首集解回歸碑密碼
【Emily】港台基本法新節目 首集解回歸碑密碼
【Emily】梁宏正帶隊赴穗交流 周圍「打卡」
【Emily】梁宏正帶隊赴穗交流 周圍「打卡」
【Emily】民研兩岸政治人物支持度 習近平第五
【Emily】民研兩岸政治人物支持度 習近平第五
【Emily】G19參觀天水圍醫院 一窺科技應用
【Emily】G19參觀天水圍醫院 一窺科技應用