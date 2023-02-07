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去年網購投訴逾萬宗 飈七成 消委整體接3萬投訴 多涉外賣平台

【明報專訊】消費者委員會昨公布2022年接獲消費者投訴數字，去年整體接獲30,764宗，按年升12%；撇除涉內地網購平台投訴，去年共28,338宗投訴，按年升7%，涉及金額超過10億元，當中以食肆及娛樂服務投訴為最多，而疫情下本港涉網購的投訴亦急增73%。消委會已與周邊地方如內地、新加坡、日本及韓國的相關權益組織簽訂備忘錄，方便交換資訊及轉介網購投訴。

整體而言，涉食肆及娛樂服務的投訴居首，按年急增43%至3128宗，當中涉外賣平台的投訴最多，錄1089宗，大多投訴涉及延誤送餐或平台數據出錯，其次涉及食肆的投訴。另涉主題公園的投訴較2021年上升逾4.5倍至324宗，涉款107萬元，當中最多涉及某樂園單方面更改條款，取消樂園會員24次免費泊車的投訴。

第二多投訴的是涉及電器用品，去年錄得2916宗，為6年新高，按年升幅16%，涉及金額逾1200萬元，當中冷氣機相關投訴最多，其次為電視機和洗衣或乾衣機，而涉及空氣清新機和抽濕機的投訴均有上升；第三位則是旅遊事務相關投訴，錄2573宗，增加1.11倍，涉及金額增74%至近1700萬元，當中以預訂酒店投訴最多，佔1093宗，較2021年飈逾兩倍半。

另去年涉檢疫酒店投訴有779宗，升近4.7倍，去年8月及12月相關投訴最多，其中有個案需時6個月才獲退款，消委會估計投訴增幅與政府調整抵港者檢疫要求有關。

旅遊投訴多涉訂酒店

檢疫酒店相關升4.7倍

另外，因疫情關係，消費者現時轉變消費模式，變得更依賴網購及送貨，去年網購投訴按年急增73%，錄得10,686宗，佔整體投訴近四成，涉及金額逾3636萬元，其中以食肆及娛樂服務的網購投訴最多，其次為旅遊事務和電器用品。消委會表示，相關投訴反映網購服務參差，促請各行業改善，並建議商戶改善物流送遞安排，減少送貨問題等。

與星日韓等地簽備忘錄

助轉介跨地網購求助

消委會去年接獲656宗因店舖結業而引發的投訴，按年減少近六成，共涉及金額近900萬元，當中320宗投訴涉康樂或健身中心結業，涉及金額490萬元，其次為美容院結業和婚禮服務的投訴。

消委會主席陳錦榮表示，雖然相關投訴有下降趨勢，但健身和美容業不良營銷手法長期為消費者詬病，提醒市民多加注意，切勿墮入預繳式消費的陷阱。

陳錦榮又稱，隨着本港與內地全面通關，社會及經濟活動逐步復常，預料網購會愈來愈普遍，消委會已與周邊地方如內地、新加坡、日本及韓國的相關權益組織簽訂備忘錄，並指若本港消費者在外地平台網購時尋求協助，相關協議能方便交換資訊及轉介個案，加強合作。

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