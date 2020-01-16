車撞貓狗須報警 團體質疑形同虛設 指新例一年930宗求助 有片「都捉唔到人」

明報記者 梁敏琪

警：163宗車主有報警 43宗無

政府在2021年11月修例將貓狗納入指明動物，司機如撞到貓狗必須停車報警，違例者可被判監，警方指沒備存相關的被捕及檢控數字。「浪浪」在2020年1月創辦，3年間接收逾2700隻受傷、死亡動物，安排火化，當中近六成相信是遭車撞斃。「浪浪」創辦人阿峰稱，新例生效前後求助未見減少，警方曾就個別案件聯絡義工助查，如有「車cam」片流出，會引起公眾關注，但大部分不了了之。他續稱，即時報警可令重傷動物交予毛守救援、愛協等組織搶救，但已去世的動物則只會轉交食環署送往堆填區，「負責任唔係報警，報警冇用，佢唔會翻生，警察交畀食環署，食環都係扔咗佢」，稱較負責任做法是承擔動物的火化費用，讓貓狗可體面地走完最後一程。

助火化貓狗 盼「體面地走」

政府建議，市民如在公眾地方發現動物屍體可致電1823，由食環署安排運至堆填區。食環署在2020至2022年間處理1.2萬至1.7萬具動物屍體（包括主人處理寵物屍體），貓狗屍體數目由2020年的5579具減至去年2176具。數字減少或與團隊過去一年接收1500隻毛孩有關，阿峰覺得是與時間競賽，要趕在食環署將動物運到堆填區前接收動物，「送咗上（垃圾）車就追唔番」，亦要趕在屍蟲腐蝕屍身前處理，曾有黃狗被過千隻白色屍蟲包圍，「一拎起（屍蟲）好似倒水咁倒落嚟」，狗被腐蝕得只餘皮囊。

令人難過的不僅死狀，抱起動物屍體也能感受到毛孩生前慘况。養狗多年的阿峰記得，2020年8月在新田公路第一次遇上死了的倉狗，牠身上傳來多日沒洗澡的異味、「笠黐黐」，肚皮也「凹晒」，「係好多日冇食飯、冇啖好食」，「一世做倉狗咁污糟都好慘，仲要被車車死喺路邊」。他想像浪浪或因還上世業債，今世要受苦，「佢哋都還完債，我哋幫佢有全屍又好、走得好睇又好，幫佢埋個靚尾」。

農曆新年期間，團隊在半個月內接獲150宗求助，單日最多有13隻動物去世，整個1月接獲221宗求助，是創會以來最多。阿峰認為與市民燃放煙花炮仗有關，「貓狗唔知咩事，突如其來聽到咁尖嘅聲音，佢哋好高警覺，以為有危險就亂衝，見到大路就走上去，再被車撞到」，不少主人反映寵物聽到煙花聲亦在家中亂竄，更遑論無家浪浪。他希望市民避免再放煙花、炮仗，減少毛孩枉死。

漁署：沒顯示煙花與失狗有關

據警方數字，由2020年至今年，每年農曆新年（年廿九至年初三）期間有86至166宗「非根據並按照許可證而燃放/致使燃放煙花爆竹」，去年「非法管有煙花爆竹」個案183宗，今年回落至5宗，每年拘捕1至3人。

漁護署稱，今年年廿九至年初三期間接獲13宗動物報失個案，其中兩狗尋回，沒資料顯示個案與爆竹或煙花有關。