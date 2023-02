對白諷華以「強制勞動營逼生產」 外媒：Disney+下架《阿森一族》一集

政府:不評論個別商業決定

該集為《阿森一族》第34季第2集「憤怒的麗莎」,內容談及角色Marge Simpson一邊踏健身單車,一邊觀看旅遊節目,節目主持人介紹「看呀!中國的奇蹟:比特幣礦山、未成年人製作智能手機的強制勞動營,還有浪漫」 (Behold the wonders of China: Bitcoin mines, forced labour camps where children make smartphones, and romance),配上萬里長城及煙花綻放畫面(圖),片段歷時約10秒。

政府發言人回應本報稱,政府不評論個別商業決定,未有回應政府有否要求迪士尼將節目下架。發言人又指現時《電影檢查條例》只規管電影上映,不適用於串流或互聯網平台。

Disney+前年曾將其中一集《阿森一族》從香港平台下架,該集內容談及主角一家到中國,參觀毛澤東遺體,並有影射六四事件中「坦克人」的片段。