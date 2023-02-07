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對白諷華以「強制勞動營逼生產」 外媒：Disney+下架《阿森一族》一集

【明報專訊】《金融時報》昨報道，迪士尼影音串流平台「Disney+」香港平台《阿森一族》（The Simpsons）其中一集突然下架。該集其中一句對白嘲諷中國以強制勞動營逼迫未成年人從事手機生產工作，稱之為「中國的奇蹟」。本報昨登入Disney+，發現該集已不能在香港觀看，不過以虛擬私人網絡（VPN）轉至加拿大及澳洲後再登入，就仍能觀看。華特迪士尼公司截稿前未有回覆。

政府：不評論個別商業決定

該集為《阿森一族》第34季第2集「憤怒的麗莎」，內容談及角色Marge Simpson一邊踏健身單車，一邊觀看旅遊節目，節目主持人介紹「看呀！中國的奇蹟：比特幣礦山、未成年人製作智能手機的強制勞動營，還有浪漫」 （Behold the wonders of China: Bitcoin mines, forced labour camps where children make smartphones, and romance），配上萬里長城及煙花綻放畫面（圖），片段歷時約10秒。

政府發言人回應本報稱，政府不評論個別商業決定，未有回應政府有否要求迪士尼將節目下架。發言人又指現時《電影檢查條例》只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台。

Disney+前年曾將其中一集《阿森一族》從香港平台下架，該集內容談及主角一家到中國，參觀毛澤東遺體，並有影射六四事件中「坦克人」的片段。

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