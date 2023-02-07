對白諷華以「強制勞動營逼生產」 外媒：Disney+下架《阿森一族》一集

政府：不評論個別商業決定

該集為《阿森一族》第34季第2集「憤怒的麗莎」，內容談及角色Marge Simpson一邊踏健身單車，一邊觀看旅遊節目，節目主持人介紹「看呀！中國的奇蹟：比特幣礦山、未成年人製作智能手機的強制勞動營，還有浪漫」 （Behold the wonders of China: Bitcoin mines, forced labour camps where children make smartphones, and romance），配上萬里長城及煙花綻放畫面（圖），片段歷時約10秒。

政府發言人回應本報稱，政府不評論個別商業決定，未有回應政府有否要求迪士尼將節目下架。發言人又指現時《電影檢查條例》只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台。

Disney+前年曾將其中一集《阿森一族》從香港平台下架，該集內容談及主角一家到中國，參觀毛澤東遺體，並有影射六四事件中「坦克人」的片段。