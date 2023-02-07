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斥「三無諮詢」最壞先例 11環團組織杯葛人工島簡介會

【明報專訊】發展局被揭無公布下展開交椅洲人工島「公眾參與」並低調推出專題網站後，土拓署及規劃署終邀本地環保團體出席昨天舉行的「中部水域人工島簡介會」，惟11個環團及關注團體杯葛並拒絕出席，批評項目為歷來首個「三無諮詢」的大型發展計劃，即無主動公布、無主動諮詢公眾及無公信力。發展局昨深夜回應稱，對個別環團拒出席會議「感到十分失望和可惜」，期望環團實事求是，非只顧挑剔公眾參與的細節安排，甚至失實批評。

發展局：公眾參與非僅公眾論壇

多個團體獲發展局邀請出席中部水域人工島簡介會，惟11個團體昨早開記者會，質疑發展局鬼祟展開公眾諮詢，邀請亦以簡介會和閉門形式進行，反映局方無打算回應坊間對人工島造價及環境影響等質疑，拒絕出席。環團稱翻查近10年大型發展計劃，均有諮詢公眾，人工島則屬例外，是首次無主動公布及無主動諮詢公眾的項目，是歷來最壞先例，憂往後具爭議項目或以同樣迴避公眾的形式進行。

環團以東涌新市鎮填海計劃為例，發展局2012年首輪公眾參與當日，便發布新聞公報，清晰交代開始及完結日期和公眾參與渠道。

發展局昨晚近11時在社交平台發文回應，指對個別環團拒絕出席會議感十分失望和可惜，又稱早前已清楚解釋，自去年12月底向立法會作階段性匯報後，便開始展開多項公眾參與活動，期望環團不是只顧挑剔公眾參與的細節安排，甚至作失實批評，硬指政府「無主動、無諮詢」；局方強調公眾參與活動模式繁多，非只有公眾論壇，會因應研究進展，採用適合的公眾參與形式。

運輸及物流局則於社交平台發文公布，下周起一連兩個周六，就《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》舉行兩場公眾論壇，以現場及網上形式同步收集社會意見。此外，剛換屆的環境諮詢委員會昨首次開會討論人工島議題，多名委員關注項目的規劃發展，僅個別委員關注環保議題，如水位上升及氣候變化等。

相關字詞﹕人工島 發展局

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