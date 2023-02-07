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李家超：與沙特商企簽6備忘 出席科技展 目標5年引百家創科企業來港

【明報專訊】正出訪中東的特首李家超昨日（6日）繼續在沙特阿拉伯首都利雅得的訪問，一連兩日在沙特的行程，港方與當地商企簽署至少6份合作備忘錄。李家超昨與當地國營石油公司沙特阿美的主席及行政總裁Amin H Nasser會面提及，香港可提供全方位的金融和專業服務，並協助其子公司在港上市；他出席「LEAP 2023」科技展致辭則稱，香港將致力發展成為國際創科及科研中心，並表示本港已重返世界舞台，歡迎企業來港投資。

港已重返世界舞台

稱將致力發展成國際創科中心

香港代表團前晚出席沙特阿拉伯與香港投資論壇，根據貿發局公布，本港多個機構與當地單位在會上簽署合作備忘錄，包括港交所與沙特證交所集團、香港總商會與利雅得商會等。李家超前日除了見過沙特投資部大臣外，亦與沙特主權財富基金公共投資基金副主席Turqi A. Al-Nowaiser會面，並邀請對方與當地商界訪港。

會沙特阿美主席

稱港可供全方位金融服務 助在港上市

李家超昨日率團在利雅得出席「LEAP 2023」科技展，並與沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser會面。李家超會上表示，香港可以為沙特阿美提供全方位金融和專業服務、處理資金和發掘投資機會，並協助其子公司在香港上市。李家超前日抵埗時透露，此行會爭取全球最大石油企業的沙特阿美來港上市。

李在科技展致辭時說，本港已推出多項政策協助創科發展，目標在未來5年引進至少100家創科企業來港，他並在科技展上與沙特通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha會面。

李家超昨早亦與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆．布代維（Jasem Mohamed Albudaiwi）會面，他說委員會成員國是香港重要的貿易和投資伙伴，相信香港可為當地企業投資者提供巨大機遇。他昨晚結束在沙特的兩天行程，晚上轉到阿聯酋首都阿布扎比，之後會到迪拜，本周結束訪問回港。

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