港聞

港聞二

便衣警稱遭拗頭「私了」 認所述堵路情况不符影片

【明報專訊】2020年元旦多區爆發示威衝突，當晚一名便衣警員尾隨拍攝示威者時遭多人圍毆「私了」。26歲男子否認襲警及普通襲擊共兩罪，昨在西九龍裁判法院受審。遇襲警員憶述當日被人跪頸及他頭部被人拗向後，形容「痛得好緊要，透唔到氣」。辯方播放當晚現場片段，顯示沒有警員所指的堵路情况。警員無回應是否事隔多年才知自己說的不夠準確，僅稱「呢個部分釐清了」。

尾隨拍示威者 遭5人圍毆

警員何思駿供稱，2020年1月1日晚，他於旺角便衣巡邏期間，目睹10餘名示威者兩度以雪糕筒等雜物堵路，何尾隨欲拍攝示威者。被告蘇俊傑（26歲，報稱地盤工人）發現後，指罵何「影乜╳嘢？」何見狀急步逃離，不久遭被告一行5人包圍。

何雖表明身分並掏出警棍，但仍被圍毆，其間有人跪壓其頸部，又有人拉扯其頭髮，然後將他的頭部拗向後。直到有人大叫「有狗，快啲走」，施襲者才放開何。其後何昏迷，被救護車送往醫院途中才清醒過來。

稱遭起底抑鬱 妻被滋擾

何續稱，自從參與2019年踏浪者行動後，其個人資料遭「起底」，連公開試成績及警校畢業照都被上載網上，更有人將其姓名及電話塗鴉於地鐵站。某次他與懷孕中的妻子外出，巧遇中學同學，對方滋擾其妻。案發後何一度會見警方心理專家，確診患有嚴重抑鬱及對事物很敏感。但何表示，案發時他有同袍陪伴，故沒有焦慮或不安。

何觀看當晚現場片段後，確認被指用於堵路的雪糕筒，本來就放置在馬路，而非示威者拋出去。何遂解釋，他見到馬路有雜物，而黑衣人曾手持雪糕筒及走出馬路，才覺得對方堵路。他並非故意將事件說成堵路。案件今續。

【案件編號：WKCC1463/22】

（反修例風暴）

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