中環集會案劉頴匡兩罪存檔 兩男認暴動

【明報專訊】民間集會團隊2020年1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，警員與集會者衝突，其中4男涉嫌襲警，被控蓄意傷人、暴動等罪，團隊發言人劉頴匡則被控煽惑他人參與非法集結罪及拒絕服從警員命令罪。案件昨於區域法院開審，劉頴匡否認兩罪，控罪獲存檔法庭，即他毋須受審。其中兩男承認暴動等罪還押候判。審訊今續。
另兩被告不認罪
被告依次為劉頴匡、學生李旭熙（案發時20歲，下同）、運輸工人陳國榮（34歲）、無業楊皓泓（19歲）、學生黃家熙（17歲，現年21歲）。陳國榮承認於遮打花園暴動及蓄意傷人，否認於長江中心外暴動及串謀傷人罪受審；黃家熙承認於長江中心外參與暴動，另一項串謀傷人罪則存檔法庭。李旭熙及楊皓泓則不認罪受審。
一人盼盡快還押安排考DSE
被告陳國榮已還押逾年，黃家熙則昨撤銷擔保，辯方透露黃是應屆文憑試考生，與父親相依為命，父親去年中風，黃照顧其起居飲食，工作幫補家計。黃被評定屬邊緣智商，因本案亦患上適應性障礙及創傷及壓力症後群，須服血清素，但仍積極學習，獲老師稱讚，冀盡快還押安排應試；又說他上月剛滿21歲，不能判入教導所，一度冀索取勞教中心報告，法官張潔宜以控罪嚴重為由拒絕。
陳、黃承認案情稱，案發的集會獲發不反對通知書，集會時有示威者拆走遮打花園的欄杆及向警員拋擲油漆，高級督察蔡棟雄最終下令中止集會，劉頴匡宣布集會中止後，約50名示威者包圍蔡及另外3名警員，有人向蔡吐口水，包括陳國榮的人群襲擊警員，令蔡頭破血流，逃向長江中心外，包括黃家熙在內的人群追趕警員，用鐵枝及磚頭施襲。陳被捕後在警誡下承認曾經腳踢警員，黃則承認因聽到有人說「打狗呀」，走到長江中心外。
各警員送院治理，分別有頭部裂傷、頭骨骨裂、肋骨壓痛等傷勢，其中女偵緝警長孫偉薇須留院10天，獲批103天病假。