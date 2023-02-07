中環集會案劉頴匡兩罪存檔 兩男認暴動

另兩被告不認罪

被告依次為劉頴匡、學生李旭熙（案發時20歲，下同）、運輸工人陳國榮（34歲）、無業楊皓泓（19歲）、學生黃家熙（17歲，現年21歲）。陳國榮承認於遮打花園暴動及蓄意傷人，否認於長江中心外暴動及串謀傷人罪受審；黃家熙承認於長江中心外參與暴動，另一項串謀傷人罪則存檔法庭。李旭熙及楊皓泓則不認罪受審。

一人盼盡快還押安排考DSE

被告陳國榮已還押逾年，黃家熙則昨撤銷擔保，辯方透露黃是應屆文憑試考生，與父親相依為命，父親去年中風，黃照顧其起居飲食，工作幫補家計。黃被評定屬邊緣智商，因本案亦患上適應性障礙及創傷及壓力症後群，須服血清素，但仍積極學習，獲老師稱讚，冀盡快還押安排應試；又說他上月剛滿21歲，不能判入教導所，一度冀索取勞教中心報告，法官張潔宜以控罪嚴重為由拒絕。

陳、黃承認案情稱，案發的集會獲發不反對通知書，集會時有示威者拆走遮打花園的欄杆及向警員拋擲油漆，高級督察蔡棟雄最終下令中止集會，劉頴匡宣布集會中止後，約50名示威者包圍蔡及另外3名警員，有人向蔡吐口水，包括陳國榮的人群襲擊警員，令蔡頭破血流，逃向長江中心外，包括黃家熙在內的人群追趕警員，用鐵枝及磚頭施襲。陳被捕後在警誡下承認曾經腳踢警員，黃則承認因聽到有人說「打狗呀」，走到長江中心外。

各警員送院治理，分別有頭部裂傷、頭骨骨裂、肋骨壓痛等傷勢，其中女偵緝警長孫偉薇須留院10天，獲批103天病假。

【案件編號：DCCC 946-8/20】

（反修例風暴）