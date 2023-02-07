港聞

港聞二

密接婦倒斃案 專家：無病徵亦應入院 稱糖尿加冠心病死亡風險升10倍 驗屍報告顯病重

【明報專訊】長期病患纏身的六旬婦兩年多前被列為密切接觸者及獨留家中，3天後被發現倒斃，死因庭昨日繼續研訊。專家證人供稱事主存在許多危險因素，認為當時無論事主有否病徵，「入院先幫到佢」，因長者感染新冠後病徵並不明顯，他們以為疲倦只是尋常事，但這正是新冠病徵之一。研訊今日繼續，死因裁判官將總結證供及引導陪審團。

事主呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。2020年12月8日，死者同居女兒趙海鈴確診新冠，翌日離家隔離。驗屍報告顯示，事主12月11日過身，直接死因是感染新冠，而她患有冠心病是感染後死亡的輔助因素。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢以傳染病學及內科的專家身分作供。他表示，事主患糖尿病及冠心病，平日要服用3種口服藥及兩種注射胰島素。若新冠患者同時有上述兩種疾病，死亡風險會上升10倍。加上事主高齡、癡肥問題，及有不少長期病，各因素都會增加死亡風險。

料無病徵下缺氧 多患者如此

曾德賢續稱，事主病徵溫和，但驗屍報告顯示其新冠病情嚴重，這可能是事主出現無病徵下缺氧，又稱快樂缺氧，近三成新冠患者有此情况；而死者有嚴重血管阻塞，導致心臟衰竭及心跳紊亂。2020年12月中有3種治療新冠方法，包括使用瑞德西韋治療、使用藥物抑制病患的肺部發炎，以及使用抗凝血藥治療病患肺部血管的阻塞。

倘現病徵翌晨前入院能治

由於事主女兒於確診前一至兩天已可傳染他人，曾德賢估計事主或於12月6日感染新冠，而病患由感染至病情轉差只需4至7天，事主應於4天後（同月10日）病情轉差。他同意，若事主於11日早上或之前送院，醫院能治療其新冠及併發症。

【案件編號：CCDI 367/21】

（死因研訊）

上 / 下一篇新聞

羅湖首日未見人龍 商簡化健康申報 多人即場始申黑碼 議員促取消免周末堵塞
羅湖首日未見人龍 商簡化健康申報 多人即場始申黑碼 議員促取消免周末堵塞
羅湖商業城店舖未受惠 獨銀行排滿人
羅湖商業城店舖未受惠 獨銀行排滿人
香園圍客運首開 市民稱車費便宜將捨羅湖
香園圍客運首開 市民稱車費便宜將捨羅湖
港澳自助簽證重啟 京深排長龍
港澳自助簽證重啟 京深排長龍
「香港小姐」開腔反對公映 私隱署關注 江冰瀅稱以為剩自己未簽同意書 張婉婷再致歉
「香港小姐」開腔反對公映 私隱署關注 江冰瀅稱以為剩自己未簽同意書 張婉婷再致歉
稱班主任籲相信校方 英華生：未有共識應永久停映
稱班主任籲相信校方 英華生：未有共識應永久停映
明白李慧詩對片中現身感錯愕 張婉婷盼道歉
明白李慧詩對片中現身感錯愕 張婉婷盼道歉
未完變性手術禁改性別 終院裁違憲 官指施加「不可接受嚴苛負擔」 入稟人：亞洲跨運分水嶺
未完變性手術禁改性別 終院裁違憲 官指施加「不可接受嚴苛負擔」 入稟人：亞洲跨運分水嶺
法庭不改寫登記政策 倡入境處考慮執行模式
法庭不改寫登記政策 倡入境處考慮執行模式
中環集會案劉頴匡兩罪存檔 兩男認暴動
中環集會案劉頴匡兩罪存檔 兩男認暴動
便衣警稱遭拗頭「私了」 認所述堵路情况不符影片
便衣警稱遭拗頭「私了」 認所述堵路情况不符影片
車撞貓狗須報警 團體質疑形同虛設 指新例一年930宗求助 有片「都捉唔到人」
車撞貓狗須報警 團體質疑形同虛設 指新例一年930宗求助 有片「都捉唔到人」
去年網購投訴逾萬宗 飈七成 消委整體接3萬投訴 多涉外賣平台
去年網購投訴逾萬宗 飈七成 消委整體接3萬投訴 多涉外賣平台
便利店偷啤酒踢斃店員 巴漢囚終身
便利店偷啤酒踢斃店員 巴漢囚終身
李家超：與沙特商企簽6備忘 出席科技展 目標5年引百家創科企業來港
李家超：與沙特商企簽6備忘 出席科技展 目標5年引百家創科企業來港
斥「三無諮詢」最壞先例 11環團組織杯葛人工島簡介會
斥「三無諮詢」最壞先例 11環團組織杯葛人工島簡介會
對白諷華以「強制勞動營逼生產」 外媒：Disney+下架《阿森一族》一集
對白諷華以「強制勞動營逼生產」 外媒：Disney+下架《阿森一族》一集
渣馬跑手服飾涉政治或禁賽 倘染疫不適 田總籲勿勉強參賽
渣馬跑手服飾涉政治或禁賽 倘染疫不適 田總籲勿勉強參賽
警自動識牌「隱形戰車」 毋須追截破7宗非法賽車
警自動識牌「隱形戰車」 毋須追截破7宗非法賽車
大灣區GBA新聞：南沙派錢招才 補貼港青創業就職 大專以上學歷可申 企業將獲聘用獎金
大灣區GBA新聞：南沙派錢招才 補貼港青創業就職 大專以上學歷可申 企業將獲聘用獎金
大灣區GBA新聞：粵港澳青少年交流活動亦獲補助
大灣區GBA新聞：粵港澳青少年交流活動亦獲補助
灣區手記：書面功課 ／文：尚東美
灣區手記：書面功課 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】迎通關 議員深圳食消夜擺街站 江玉歡深夜過關 郭偉強籲市民需要可求助
【Emily】迎通關 議員深圳食消夜擺街站 江玉歡深夜過關 郭偉強籲市民需要可求助
【Emily】葉劉參觀同志藝術展 籲支持
【Emily】葉劉參觀同志藝術展 籲支持
【Emily】田北辰見財爺 倡為公共事業加價「封頂」
【Emily】田北辰見財爺 倡為公共事業加價「封頂」
【Emily】新民黨倡津貼市民凍精卵 幾時生 生唔生 何敬康感受深
【Emily】新民黨倡津貼市民凍精卵 幾時生 生唔生 何敬康感受深
【Emily】曾發文讚《給十九歲的我》 被問會否道歉 梁繼昌：無可能
【Emily】曾發文讚《給十九歲的我》 被問會否道歉 梁繼昌：無可能
【Emily】為防癌會籌款 張達明再偕仔女跑渣馬
【Emily】為防癌會籌款 張達明再偕仔女跑渣馬