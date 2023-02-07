港聞

港聞二

法庭不改寫登記政策 倡入境處考慮執行模式

【明報專訊】終院5名法官昨一致裁定跨性別者勝訴，終院強調不會改寫人事登記處政策，但建議處方考慮不同模式以符合人權保障。中大性別研究課程副教授孫耀東表示，部分跨性別者可得到自己追求的性別身分，為日常生活帶來好處，但司法覆核觸及的範圍較窄，「一個咁細的aspect（層面），都要6至7年時間爭取」，盼當局關注跨性別者其他範疇的福祉。

學者：仍有未解問題 只踏一步

裁決意味「女跨男」的跨性別者日後更改身分證性別毋須完成整個性別重置手術，但沒涵蓋由「男跨女」的跨性別者。孫耀東表示，判決帶來正面影響，相信跨性別者日後開設銀行戶口、登記電話時不會遇到太多不便，但法庭沒直接確立跨性別者法律上的性別身分，「仍然有未解答的問題，只係漫漫長路的一步」。他留意到判辭提及英國、法國等地的性別承認模式，希望判決帶來更多討論。

孫又稱，法庭裁定個別政策違憲，但沒說明有關部門何時落實裁決。在成功爭取跨性別者婚姻權的「W小姐」案，終院曾下令暫緩執行裁決一年，他擔心跨性別群體無法即時受惠於新政策，「可能會拖一拖」。本報正向保安局查詢裁決後政策改動何時生效。

婚權案曾緩執行 憂本案亦拖

翻查資料，目前有兩宗涉及跨性別者權益的司法覆核尚待裁決，包括「K先生」爭取公廁使用權一案。由於該案爭議和身分證性別的司法覆核有關，法官早前指示雙方在身分證性別一案裁決後呈交書面陳辭。此外，曾在港被囚的菲籍跨性別者2015年申請司法覆核，不滿在獄中遭警方及懲教署不人道對待，高院裁定部分勝訴，據本報了解，菲籍申請人已申請上訴，案件尚待排期。

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