未完變性手術禁改性別 終院裁違憲 官指施加「不可接受嚴苛負擔」 入稟人：亞洲跨運分水嶺

因健康沒做完手術可豁免

顯示非唯一標準

兩名上訴人Q和謝浩霖均為生理女性，但自我認同為男性。判辭稱，兩人經歷荷爾蒙治療、「真實生活體驗」等性別過渡階段，已取得男性身體特徵，按醫生評估不必進行其他外科手術。不過，本港政策要求跨性別者完成整個性別重置手術，如切除子宮和構建人造陰莖方可更改性別，兩人身分證上仍是女性。

倡可要求交醫學證明

上訴方力陳，性別重置手術具高度侵入性，會侵犯跨性別者在《香港人權法案》下不受殘忍對待的權利。入境處一方提出3項理據，包括手術是更改性別唯一客觀標準，均被駁回。終院稱，手術對跨性別者無醫學需要，而且根據保安局人員誓章，如市民因健康原因沒完成手術，可酌情豁免，反映手術非唯一標準。除了手術，終院認為政府可採用其他準則，例如要求申請者呈交醫學證明；證據顯示申請改性別的跨性別者不算多，若部門逐一檢視個案，不會構成行政負擔。

處方舉事故救援為例 官指牽強

入境處曾指出，若政府不採納手術為更改身分證性別的標準，會對前線執法者和醫護人員造成困擾。處方舉例，假設香港發生輻射事故或核攻擊，可能有人替傷者脫衣清洗污水，一旦傷者外貌打扮和身分證性別不符，雙方會尷尬。終院質疑此例子非常誇張和牽強，與本案議題沒現實關係，很難想像市民遇上緊急事故會被要求出示身分證，或者男救護員會拒絕向女傷者施救。

廢「女跨男」須完成手術規定

終院又稱，大多數情况是跨性別者外表和身分證性別不一致造成混淆，而非跨性別者生殖器官引起問題，例如以男性打扮示人的跨男進入女廁，其他女子或驚慌，但跨男進入男廁則不會引起別人注目。總括而言，終院認為入境處以性別重置手術為更改性別的標準，沒在社會利益和個人權利之間平衡。終院強調，政策的後果就是將上訴人Q和謝浩霖等人置於兩難，要在侵犯私隱和動手術之間抉擇，裁定上訴得直，頒令廢除「女跨男」的跨性別者要完成手術才能更改性別的規定。

謝浩霖在裁決後稱，現在可過正常生活，到健身房使用運動器材而不會受辱，計劃預約申領新身分證。他相信本案是亞洲跨性別運動的分水嶺，但形容是「慘勝」，一開始便不應發生。

【案件編號：FACV8-9/22】