稱班主任籲相信校方 英華生：未有共識應永久停映

正就讀英華女學校的G同學昨午放學時向本報稱，早於首映禮看過《給》，當時沒察覺學校打算公映，以為僅供師生觀看。她曾見證《給》的團隊在校內拍攝，目睹部分師姐受訪，起初未覺反感，「只覺得是一套單純的紀錄片，紀錄學校搬遷過程，不知會侵入別人的私生活，所以當時（觀看該片後）都覺得有少少不舒服」。

有同學觀後感「少少不舒服」

G說，她的班主任昨早在班上發言，希望同學「相信學校，為學校祈禱」。她近日得悉片中有主角不同意公映，認為學校和團隊「有少少不尊重當事人」，建議永久不再公映，「已鬧出很大件事，再公映的話大眾都反感」。

來自另一級的學生E表示，看畢該片後理解師姐不同意公開放映的原因，「本身話係籌款活動，無端端變了公開播放不是太好……她（主角）不想讓人看到私事，學校應該聽吓」。她認為校方及導演張婉婷團隊應與不同持分者妥善溝通，倘未達成共識，應永久停止公開播放。E稱，其班主任昨早亦說「希望同學相信校方」，未刻意詢問學生需否情緒支援。