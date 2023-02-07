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「香港小姐」開腔反對公映 私隱署關注 江冰瀅稱以為剩自己未簽同意書 張婉婷再致歉

【明報專訊】英華女學校委託導演張婉婷攝製的紀錄片《給十九歲的我》，主角之一阿聆日前撰寫萬字文反對公映，令該片上畫4天煞停。張婉婷昨再向阿聆致歉，稱希望她「開心番啲」。被問到會否考慮剪走阿聆相關片段，她表示已花3年剪片，「個洪荒之力真係好攞命」，要跟學校及發行公司研究。對於現時版本未獲阿聆同意是否不太可能再公映，張回應「是」。《給》另一主角「香港小姐」江冰瀅昨亦開腔，稱曾被團隊告知所有人已簽同意書，故她才簽署。私隱專員公署昨回應關注事件，已主動聯絡學校了解。

英華女學校校長關翰章昨回覆本報稱，感謝外界關心，指校方及導演正在處理，暫沒補充。有教師昨向學生講解今次事件（見另稿）。

張：以為阿聆心結已解

不會將法律加諸學生

昨早在商台《在晴朗的一天出發》被問到阿聆未簽同意書仍公映的原因，張婉婷稱校方尊重其意願，先做包場，「反應好好，完全沒有一個人覺得班女仔不妥，個個都覺她們好可愛、勇敢，好欣賞她們的分享，覺得好正面」。她提及主角2011年簽署的同意書（開拍前的家長通告）已涵蓋公映，又稱曾聞阿聆父親稱女兒心情已平復，而父母和弟弟近日亦出席該片的感恩大會，大家便以為阿聆已解開心結。

被問有什麼想跟阿聆說，張說對阿聆受的困擾感到非常不好意思，「我對佢唔住」，希望阿聆仍會記得10年積累的情，「阿聆你開心番啲啦，我哋𠵱家唔做喇，你知唔知道啊？」張婉婷稱，所有事情都要視乎「法、理、情」，在情方面做得不足，對主角造成困擾，就此道歉，又強調學校不會以法律加諸於學生身上。

繼《給》主角阿聆、阿佘公開表不滿，「香港小姐」江冰瀅亦發文，表示公映前獲通知要先簽署同意書，但製作團隊未有交代「成個事情嘅來龍去脈」，僅稱「所有人已經簽咗名」，只有她未簽，故在「無諗過背後有咁多嘢嘅情况之下」簽署同意書。她認為若《給》嚴重影響阿聆，加上阿聆亦早已反對公映，製作團隊及校方則不應公映。

港大張導阿佘分享活動延期

私隱署稱，若有人或機構透過拍攝影片以識別個別人身分，或用以編纂某個別人的資料，有機會涉及收集資料當事人的個人資料。收集、持有、處理或使用個人資料，須遵從《個人資料（私隱）條例》及相關原則的規定，而根據保障資料第三原則，除非得到資料當事人的自願及明確同意，否則個人資料只限使用於收集時述明的目的或直接相關目的。私隱署稱，暫未接獲相關投訴或查詢。

港大原擬明天（8日）舉行「走過永恆的片刻《給十九歲的我》」講座，活動海報顯示嘉賓講者為導演張婉婷及主角之一阿佘，校方已發電郵宣布活動延期至另行通知。

相關字詞﹕關翰章 張婉婷 給十九歲的我 英華女學校

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