港澳自助簽證重啟 京深排長龍

深圳市公安局昨稱，持有效往來港澳通行證辦理香港、澳門旅遊再次簽注及深圳居民赴港「一周一行」再次簽注毋須預約，可直接往各大廳智能簽注區辦理。昨午到福田公安分局出入境大廳辦理簽證的廖小姐稱，上月8日首階段通關只開放人工辦證，需要預約，她到過年前一直預約不到，昨知道開放自助機便馬上過來，「挺順利的，用機辦5分鐘就搞定，就是排隊比較久」。簽證可供她一年內每周到港，每次最多逗留7天，她稱會去香港買化妝品等，「因為3年沒去過了，香港的價格也比這邊便宜，去一次省很多」。

位於北京朝陽區的出入境接待大廳，自助機也排長隊。工作人員稱近期辦港澳簽證者每日達1000以上，昨日人工辦理的預約早已爆滿。工作人員稱赴港單次簽證可於自助機辦理，兩次及以上簽證則需以人工預約辦理。

免核酸 飛京客憂變數照驗

隨着關口、簽證全面開放和免核酸，內地與港澳旅遊也將迎來復蘇，但昨日從香港飛北京首都機場的一班航班，記者隨機訪問7名乘客，有5人仍自費做核酸檢測。其中赴港處理商務的榮先生，雖知道回程毋須核酸報告，但保險起見還是在出發前兩日自費做核酸。亦有乘客表示，寧可在港順便做核酸，怕萬一昨日情况有變，沒辦法順利通關。

明報記者 王佩凡 沈燕媚

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