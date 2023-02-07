香園圍客運首開 市民稱車費便宜將捨羅湖

粉嶺站搭巴士 需時20分鐘

城巴B7線在香園圍口岸的首班車昨早約7時10分開出，多名穿校服的跨境學生抵港後隨即上車，有學生奔跑趕搭巴士。本報記者昨晨實測B7線上水往香園圍口岸車程，全程33分鐘。8時40分開出的班次，途經上水寶運路、鳳南路花園及北區運動場的頭3個站僅8人上車，到達與港鐵站為鄰的粉嶺站有13人上車，由該站起至口岸車程需20分鐘，較城巴宣傳的約16分鐘慢4分鐘。

李氏夫婦年初一回內地過年，至昨日返港，李先生稱以往會用羅湖口岸，但乘東鐵線往來上水及羅湖車費成人單程需25.1元，經香園圍口岸返港搭城巴B7往上水單程9.3元，較便宜，若時間許可以後都會經香園圍往返兩地。

城巴營運及工程主管（九龍及新界）龔樹人期望城巴在該口岸交通達七至八成市佔率。往返上水及香園圍口岸昨另有專線小巴59S線營運，至於往來屯門的九巴B9線及往來大圍的城巴B8線，則只在周末及公眾假期服務。

深圳蓮塘口岸商業城吉舖多

香園圍口岸昨人流不多。記者昨早11時許由香港過關，花9分鐘即抵達內地，回程返港只用5分鐘。該口岸在內地稱蓮塘口岸，鄰近可接駁公交及深圳地鐵2號線。毗連的蓮塘口岸商業城，昨見地下多個舖位未有商戶進駐，部分舖位圍上帆布寫有「開張在即」，6間店舖開門營業，包括速遞門市、小食店、煙酒店。

惠州團首用新口岸 旅社：更方便

除一般旅客，昨有本港旅行團經香園圍口岸到惠州遊玩。旅行社大航假期員工劉先生稱，自上周政府宣布本港與內地全面通關後，接獲查詢增加，昨有首團經香園圍口岸出發，共40多人，新口岸往來惠州更方便。

明報記者 鄭律銘

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