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羅湖商業城店舖未受惠 獨銀行排滿人

【明報專訊】羅湖口岸昨日恢復運作，口岸兩側的商業區均重現旅客蹤影，但人流不多。其中毗鄰口岸的羅湖商業城只旺銀行，不少港人趁通關首日辦理各項銀行手續，美甲及眼鏡舖等零售店暫未能受惠，負責人均稱首日生意未回復。疫情前上水新康街一帶水貨客為患，昨日市面繼續有「吉舖」招租，街上有小量拖篋內地旅客，亦有港人為內地朋友帶貨，但附近金行和海味店業者均稱全面通關首日人流有限，「對生意無幫助」。

卡已過期 銀行港客由朝等到晏

羅湖商業城內的銀行昨排滿辦理業務的港人，其中黃女士受封關3年所限，內地手機號碼和銀行卡均過期，昨一早到羅湖口岸手機店重開新電話卡，再往銀行辦理手續，但因銀行輪候者眾，她由早上8時等到下午3時許仍未辦妥手續。

過往不少港人愛到深圳修甲，羅湖商業城「霞姐美甲」負責人阿華昨稱，通關首日客人少，但有信心客量會恢復，「上面幾間酒樓停業都有影響，以前香港客人喜歡飲完茶美甲，遲些（酒樓）重開會好些」。於商業城營業22年的約瑟眼鏡負責人蘇小姐稱，雖然第一日早上「還沒發市」，她還是蠻有信心，「慢慢等待吧！你看這些是香港人，比沒通關好一點，還是有點希望吧！」曾是港人聚腳地、位於商業城5樓的丹桂軒酒家昨未恢復營業，午飯時有港人「撲空」。

上水店續淡 料五一始好轉

香港方面，上水新康街及巷仔街一帶昨有小量內地旅客拖篋到藥妝店購物，有人買奶粉及紙尿片後在附近空地包裝行李。巷仔街有數間藥妝店正裝修，其中一間有營業的藥妝店外，昨午短暫有10多人到場取貨。港人張小姐稱，早前預先在網上落單，昨到店取貨，消費三四千元買化妝品帶給內地朋友。她稱以往未通關需郵寄，運費連稅達600元，昨通關後親自帶貨，可省卻相關開支。

附近金飾店及海味店生意未見恢復，海味店職員陳小姐向本報稱，原以為開關首日生意會好些，豈料昨早「無咩人來買嘢」。「新東成金行」負責人李先生亦稱，昨日生意沒明顯增長，該區以往有不少藥妝店，但經歷3年疫情後不少已結業，或因此令內地客改往市區購物；又說農曆新年已過，現時人流或較平靜，料到內地五一長假期人流才會好轉，期望可恢復以往三至四成生意。

明報記者 沈燕媚 鄭律銘

（新冠疫情）

相關字詞﹕藥妝店 水貨客 新康街 羅湖商業城 羅湖口岸

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