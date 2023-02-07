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羅湖首日未見人龍 商簡化健康申報 多人即場始申黑碼 議員促取消免周末堵塞

【明報專訊】香港和內地昨起全面通關，不設人數限制及一般出入境前核酸檢測要求（7天內曾逗留海外地區或台灣的「北上」者仍須做），重開的羅湖、落馬洲/皇崗及新開放旅客過境的蓮塘/香園圍3個口岸，昨全日均未見過關人龍，其中以往人流最高的羅湖，截至昨晚8時共有近5.5萬出入境人次，是疫前2019年2月日均約22.4萬人次的約24%，兩地口岸附近商店均稱生意未復疫前。雖毋須檢測，北上和南下仍須填寫內地健康申報以獲取「黑碼」過關，昨有不少人即場才填報。有議員稱首日人流不多屬預期內，但深圳昨起恢復自助簽注，預計周末來港旅客增加，倡取消「黑碼」免堵塞。保安局長鄧炳強稱正與內地相關部門商討簡化健康申報。

明報記者 林迎 司徒聰穎 孫澤芳

至晚上8時5.5萬人次 疫前1/4

據入境處數字，截至昨晚8時共約24.3萬人次出入境，出境逾12.8萬，入境約11.5萬。羅湖口岸重開後再成為最多人過關口岸，有54,598人次出入境；24小時通關的落馬洲/皇崗口岸有5908人次；首度開放客運的蓮塘/香園圍口岸有5264人次。上輪通關已開放的落馬洲支線昨日截至晚上8時則有約4.7萬人次出入境，港珠澳大橋、深圳灣和高鐵西九龍站各有2萬多人次。署理行政長官陳國基昨稱，各口岸昨整體運作良好，已要求各部門在周末及假期做好人流管理。

跨境生、北上返工者同稱心情激動

羅湖口岸重開首日迎來人潮，清晨6時許已有不少旅客在口岸外等候，包括不少跨境學生。在上水讀中三的羅同學6時20分到場排隊等開關，形容重返校園心情激動，過去在深圳上網課「參與度有限」，又無法認識朋友、老師，只熟悉同在深圳的一兩個同學。首名北上過關港人耿先生則是返內地上班，他清晨5點多起牀，趕6點半過關後乘7時許的動車往東莞，形容「心情很激動，現在不用預約，不用隔離」，他疫下一年只回港一兩次，覺虧欠家人，以後會每周返港。

「申報是看誠信」 北上者質疑沒必要

本報記者昨早8時許實測經羅湖口岸過關到香港，發現口岸廣場扶手電梯暫停，旅客需行樓梯上2樓進入聯檢大樓，維持秩序的工作人員不時兼職「搬運工人」幫旅客搬行李，大樓內則未見人龍，記者只花10分鐘便可過關。不過，沿途不少旅客在旁停留，由口岸人員協助即場填寫健康申報，抵港後於羅湖站月台，亦見港鐵一度派出逾20名職員協助旅客填寫申報。有市民認為健康申報沒必要，往廣州探親的王小姐稱「沒有核酸卻要做申報，過關有紅外線檢測，有人發燒就抓他出來，申報是看你誠信而已」。

立法會議員張欣宇昨午經羅湖口岸過關到內地，他稱通關首日人流不多屬預期內，但估計恢復自助簽注後人流會增加，據他觀察口岸有約20多部掃描機檢查「黑碼」，但香港入境處有過百條過關通道，內地邊檢亦有60多條，憂日後人流高峰時未能應付，空間有限難再加機，建議當局取消黑碼。至於轉9卡車後首度服務羅湖客的東鐵線昨未見迫爆，張認為需時觀察早上繁忙時間人流，港鐵應留意之後各站會否有市民難上車，適時加開特別班次，並由2.7分鐘加密到2.5分鐘。

旅議會料暫每日各10團出入境

另外，全面通關後兩地之間出入境旅行團昨亦相隔3年首日復辦，有本地旅行社昨首辦約30人旅行團往佛山，亦有內地旅行社安排旅客由廣州南經高鐵來港遊覽迪士尼。旅議會總幹事楊淑芬稱，由於業界人手和旅遊巴仍未回復疫前水平，本港接待承接力有限，估計未來一個月本港與內地每日僅各約10個出境及入境團，料至五一黃金周內地來港旅客人數才有明顯升幅，惟亦僅回復疫前三成。

（新冠疫情）

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