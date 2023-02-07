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2023年2月7日星期二
港聞二
羅湖首日未見人龍 商簡化健康申報 多人即場始申黑碼 議員促取消免周末堵塞
羅湖商業城店舖未受惠 獨銀行排滿人
香園圍客運首開 市民稱車費便宜將捨羅湖
港澳自助簽證重啟 京深排長龍
「香港小姐」開腔反對公映 私隱署關注 江冰瀅稱以為剩自己未簽同意書 張婉婷再致歉
稱班主任籲相信校方 英華生：未有共識應永久停映
明白李慧詩對片中現身感錯愕 張婉婷盼道歉
未完變性手術禁改性別 終院裁違憲 官指施加「不可接受嚴苛負擔」 入稟人：亞洲跨運分水嶺
法庭不改寫登記政策 倡入境處考慮執行模式
密接婦倒斃案 專家：無病徵亦應入院 稱糖尿加冠心病死亡風險升10倍 驗屍報告顯病重
中環集會案劉頴匡兩罪存檔 兩男認暴動
便衣警稱遭拗頭「私了」 認所述堵路情况不符影片
車撞貓狗須報警 團體質疑形同虛設 指新例一年930宗求助 有片「都捉唔到人」
去年網購投訴逾萬宗 飈七成 消委整體接3萬投訴 多涉外賣平台
便利店偷啤酒踢斃店員 巴漢囚終身
李家超：與沙特商企簽6備忘 出席科技展 目標5年引百家創科企業來港
斥「三無諮詢」最壞先例 11環團組織杯葛人工島簡介會
對白諷華以「強制勞動營逼生產」 外媒：Disney+下架《阿森一族》一集
渣馬跑手服飾涉政治或禁賽 倘染疫不適 田總籲勿勉強參賽
警自動識牌「隱形戰車」 毋須追截破7宗非法賽車
大灣區GBA新聞：南沙派錢招才 補貼港青創業就職 大專以上學歷可申 企業將獲聘用獎金
大灣區GBA新聞：粵港澳青少年交流活動亦獲補助
灣區手記：書面功課 ／文：尚東美
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【Emily】葉劉參觀同志藝術展 籲支持
【Emily】田北辰見財爺 倡為公共事業加價「封頂」
【Emily】新民黨倡津貼市民凍精卵 幾時生 生唔生 何敬康感受深
【Emily】曾發文讚《給十九歲的我》 被問會否道歉 梁繼昌：無可能
【Emily】為防癌會籌款 張達明再偕仔女跑渣馬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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