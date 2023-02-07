警自動識牌「隱形戰車」 毋須追截破7宗非法賽車

專組約40名成員，包括兩名新界北總區交通部和刑事部總督察、兩名高級督察及其小隊成員。警方接獲情報，例如收到市民投訴後，會制定非法賽車熱點，設下偵速儀器，包括錄影和偵測車速的雷射槍和由交通部警員駕駛、設車內速度及自動車牌識別綜合系統iVAST的「隱形戰車」。在賽車熱點的交通部警員利用雷射槍偵測和拍下違規車輛和車牌後，會將資料作為證據傳送刑事部跟進，而非直接於現場追截和拘捕司機。

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉表示，新界北總區過去一年接獲46宗有關非法賽車的投訴，當中荃錦公路、新娘潭路、元朗公路和錦田公路為賽車熱點，改變執法方式後非法賽車數字未見明顯上升或下降；新界北總區去年至10月底偵破7宗非法賽車案件，拘捕44人，全由專組偵破；前年全年新界北總區則偵破兩宗非法賽車，拘捕7人。

蒐證後跟進 人眼科技互補不足

新界北總區刑事部總督察羅禮謙稱，「非截停模式」為警員提供多一個執法形式，「非完全放棄截停」，警方的執法原則是「將警員和市民的安全置於首位」。羅稱，雷射槍和隱形戰車均須人手操作，負責操作的警員兼任「證人」角色，記下涉事司機的外貌和衣著特徵，助刑事警員調查及採取拘捕行動，形容是「人眼和科技互補不足」。羅表示，刑事部鎖定司機身分需時，「快的話半天」，執法效率視乎情况。