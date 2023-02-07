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渣馬跑手服飾涉政治或禁賽 倘染疫不適 田總籲勿勉強參賽

【明報專訊】第二十五屆渣打香港馬拉松（下稱渣馬）將於周日（12日）舉行，今屆賽事吸引約5萬人報名，3.7萬個名額爆滿。另田總昨提到，如跑手服飾涉政治標語，或被禁賽。因應政府取消新冠感染者的強制隔離安排，田總昨表示，若跑手在賽前有上呼吸道病徵，甚至確診新冠，賽前應諮詢醫生意見，若身體不適宜參賽，不應勉強參賽，以保障自己及其他跑手安全。

按涉政治嚴重程度 大會保留日後參賽權

上屆渣馬有跑手因穿著印有「香港加油」字樣的服飾，遭警員截查，並被賽會要求更衣。被問及會否要求今屆跑手的服飾不可涉及政治標語，香港田徑總會行政總監伍于豪稱，田總作為主辦單位，不希望賽事加入政治元素，形容渣馬是一個「好健康、好正面」的體育活動，期望跑手遵守大會規則，維持良好的比賽氣氛和秩序。伍于豪稱，若發現相關標語，將根據大會守則執行，跑手或被禁止參賽，亦會根據嚴重程度保留跑手日後參加田總其他賽事的權利。

跑前賽後仍須戴口罩

渣馬籌委會早前宣布，取消跑手比賽前48小時內核酸檢測及24小時內快測要求，亦會恢復集體起步，在維園終點附近重設公衆打氣區，但仍會要求在起跑前及完成比賽後戴口罩。伍于豪昨稱，大會將在起點50至100米附近設口罩棄置箱，賽後會向跑手派口罩。

今屆全馬、半馬賽事以尖沙嘴彌敦道為起點；10公里賽及輪椅賽分別以東區走廊及灣仔運動場為起點，所有賽事終點設於維園。全港多區由本周六（11日）晚上11時半起分階段封路，最遲在港島區路段於周日下午2時後解封（見表）。

周六晚陸續封路 籲避開賽事路段

運輸署高級運輸主任黃安裕表示，本周六將有約230條巴士路線及約40條專線小巴路線分階段改道、暫停、縮短服務或臨時遷站，直至道路重開；賽事當日則有8條港鐵線提早開出，其中屯馬及東鐵線頭班車將於凌晨3時25分開出，另設28條特別巴士線方便跑手前往尖沙嘴及銅鑼灣起點。警方及運輸署提醒，屆時油尖旺、港島北區等交通將較平時顯著擠塞，呼籲駕駛者避免駕車前往受影響地區，改乘公共交通工具。

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