港聞

港聞二

灣區手記：書面功課 ／文：尚東美

【明報專訊】有天採訪一宗教育新聞，結束後，與一班內地的教育線行家一同搭車。一上車，行家A就抱怨：「國家什麼『雙減』政策，全都是假的！我的女兒才讀小一，寒假每天要交一張讀書報告。」

什麼？小一就每天交讀書報告？A繼續說，當然不是女兒自己寫，是她口述，家長負責寫，對書中什麼事物印象深刻？有哪些精彩語句？讀完有什麼感想？而小朋友講出來的無非是「小狗很可愛」、「故事很有趣，哈哈」。家長還要「自行拔高」，想盡辦法寫多幾行，每日如是，十分頭大。讀書報告每日拍照上傳微信群，老師會逐個看，還會寫評語。

A說，「雙減」規定小一小二不得佈置書面功課，學校就「下有對策」，要求家長拍照，那就成了「照片功課」，不是「書面」了；更難搞的是數學科，要求家長一邊拍片一邊出口算題給小朋友，要出夠100題。首先家長要隨口想出100條不重複的算術題就很不容易，小朋友還要極速反應，否則會被老師給予「注意速度」、「還有進步空間哦」的評語；其次是不論家長或小朋友，在100題過程中隨時蝦碌要NG，經常拍到深夜才能交功課，人人都累。

A感慨，既然內地課程難度甚高，那不如考DSE（香港文憑試）出國、不走「千軍萬馬過獨木橋」高考路了。誰料另一名行家B冷笑一聲道：「DSE也很『捲』（內捲，指要求嚴格、競爭激烈）的！圈子裏都知道，我們剛才去的×校就是最捲的一家！」車到站了，大家唯有嘆一口氣，各自離去。

文：尚東美

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