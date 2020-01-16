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大灣區GBA新聞：南沙派錢招才 補貼港青創業就職 大專以上學歷可申 企業將獲聘用獎金

【明報專訊】南沙區政府早前就新修訂的《廣州南沙新區（自貿片區）鼓勵支持港澳青年創業就業實施細則》（下稱《細則》）公開徵求意見。《細則》除了提出向選擇到南沙工作或創業的港澳青年給予補貼與獎勵，為了加強招攬人才，還對人才機構、貸款予港澳初創的銀行等給予政策獎勵和支持。

明報記者 陳子凌

根據《細則》，南沙將為於當地就業或執業的港澳青年給予就業獎勵及薪金補貼，只要是大專以上畢業生，獲南沙區企業簽訂一年或以上僱傭合約及已工作半年或以上，便可申請。其中，就業獎勵屬一筆過，金額按學歷分，大專為1.5萬元（人民幣，下同）、本科3萬元、碩士6萬元、博士12萬元；薪金補貼按每月應納稅薪金的20%給予，每月補貼額最高5000元，每半年發放一次，最長不超過3年。

人才機構促成聘用亦有獎

為鼓勵聘用港澳青年，《細則》亦給予企業招聘錄用獎勵，聘用兩名或以上港澳青年，並持續工作半年或以上，企業可獲一筆過3萬元獎勵，其後每多請一人再獎1萬元，累計最高20萬元。此外，推薦引進港澳青年的人力資源企業或人才機構也同樣有獎勵，只要促成10名或以上港澳青年獲南沙企業聘用，相關機構可獲獎勵5萬元，其後每多促成一人再額外獎5000元，累計最高10萬元。

創業方面，《細則》提出要給予南沙創業的港澳青年全方位補貼與獎勵。當中落戶並經營半年或以上的初創，按其創業首年實際出資額的10%給予一筆過補貼，金額最高30萬元，每年發放一次，最長3年；初創企業有向銀行貸款的話，按照貸款市場報價利率（LPR）計算利息的50%給予補貼，累計最高30萬元，每年發放一次，最長3年。此外，如果是擔保貸款，則按初創與金融機構約定的擔保費用，給予一筆過最高20萬元補貼。為鼓勵銀行向港澳初創放貸，《細則》還提出，如果向港澳初創放貸後發生不良貸款，將按每間初創給予銀行最高250萬元的貸款風險補償。

可獲最高100萬創業成長獎勵

除了這些，《細則》還給予港澳初創參展及購買保險補貼；年營業收入達到一定水平，亦可獲最高100萬元的創業成長獎勵；如曾在港澳或內地獲創新創業大賽，或者得到相關政府資助，南沙區亦將以1：1比例給予同等獎勵。

同時，不論是創業或就業，但凡是前往南沙發展的港澳青年均可獲住宿及生活補貼。在南沙租樓或買樓，每月可獲1000元補貼，還有每月1500元的生活補貼，兩項補貼最長3年。

相關字詞﹕創業就業 港澳青年 南沙 大灣區

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