天水圍醫院研醫療物聯網 穿戴裝置追蹤病人查體况

新界西醫院聯網急症科顧問醫生雷俊達稱，當穿戴式裝置發現病人維生指數異常，該裝置會連結至醫院中央系統，利用手機等裝置通知醫護。他說，未來醫療物聯網的連結，加上手機或平板電腦的系統，可讓醫護人員適時知道病人最新情况並跟進，使病人安全及護理方面得到改善。

雷俊達稱，初步草擬於天水圍醫院急症室對病人位置及醫療儀器進行追蹤試行，選擇急症室原因是該地點人數眾多並分散於急症室不同區域。該醫療物聯網預計未來兩至三年分階段於天水圍醫院推展。

另外，負責以上計劃的新界西醫院聯網「智慧醫院團隊」獲頒醫管局2022年傑出團隊獎，項目包括「智慧諮親」及全覆蓋的智慧診所。

「智慧諮親」平台助家屬查手術進度

「智慧諮親」平台由聯網麻醉及手術室服務部研發，獲得病人授權後，家屬即可掃描二維碼並登入平台，查看病人手術進度，平台會顯示病人「正等候麻醉」、「已離開手術室」等狀態，即使家屬身處海外亦可得知。屯門醫院副行政總監尹耀宗稱，該平台現正逐漸推展至全港公立醫院手術室，其中屯門醫院深切治療部亦正推廣試行，預計不久將來該平台可融入HA Go手機應用程式一併使用。