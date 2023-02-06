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醫護組團 渣馬邊跑邊候命 背掛特製「號碼布」 隨時為心臟病發跑手急救

【明報專訊】往年馬拉松賽事不時出現意外，輕則跑手體力不支送院，更曾有年輕選手猝死。本身是業餘馬拉松跑手的公立醫院急症科專科醫生蕭粵中、深切治療科專科醫生冼維正，在賽道上繼續救急扶危，4年前與一群志同道合的醫護自發組成「醫護任何人」組織，將白袍初心放先於參賽成績，在參賽的同時，隨時候命為心臟病發跑手施行心外壓急救。組織至今招募逾50名成員，將於下周日（12日）渣打馬拉松再次出動，涵蓋10公里、半馬及全馬賽事。

逾50成員 包括急救講師救護員

「醫護任何人」成員包含醫護、救護員、急救講師等，透過WhatsApp群組組織和溝通，近期更有6名醫科生及中醫生加入。他們平日參與各類長跑賽事時，背部會掛上特製號碼布，一旦出現緊急情况，其他選手可呼叫他們求助，直至大會醫療隊到場接手。組織成員、醫科五年級生梁以鏗表示，急救是爭分奪秒，若在比賽遇到跑手有需要，組織成員可能會比大會急救站的醫療隊更接近。

遇同行跑手心臟突停 施救結緣

蕭粵中2000年第一次參與渣馬10公里賽，5年後首度挑戰全馬，計及海外大小賽事，今年渣馬將是他第37次全馬比賽。他憶述，10年前曾於白石角科學園附近參與10公里賽，途中有跑手昏倒、全身抽搐，經他檢查後發現是心臟停頓，遂為跑手做心外壓，直至救護員數分鐘後抵達，配以心臟去顫器（AED）電擊救回跑手。蕭亦因此和對方結緣成了朋友。

冼維正稱，以往不少在急症室或深切治療部獲救的心臟病發病人，都是事發時有人當場替其做心外壓或使用去顫器，否則「無論醫生多厲害也好」，亦未必可挽回生命。他提醒如發現有人身體抽搐，未必是因肌肉抽筋，有可能是因心臟停頓令腦部缺乏血液和氧氣引致，不容忽視。

日台有同類組織 攜去顫器參賽

不時到海外參賽的蕭粵中說，外國也有同類型自願組織，譬如在日本見過「醫生跑手」穿著印有醫生字眼的衣物參賽，台灣更有一隊「AED跑手」，參賽時攜帶一部小型去顫器。蕭稱心臟停頓後的4分鐘是搶救黃金時間，患者每遲一分鐘接受去顫器電擊，死亡風險會增加7%至10%，其間若獲心肺復蘇急救，每分鐘死亡率增幅可減至4%至5%。冼維正補充，心外壓只能「頂住先」，始終需靠去顫器恢復正常心律，團隊也有考慮添置相關儀器，惟要兼顧資源和裝備配合等。

相關字詞﹕醫護任何人 蕭粵中 馬拉松 渣打馬拉松

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