港聞

港聞二

即摘即食水耕系統 港企擬阿聯酋發展解「耕難」

【明報專訊】有港人看中中東商機。沙漠佔阿聯酋國土大部分面積，降雨量少令當地農產品依賴外來輸入，有本港農業科技初創企業有意在今年內到當地發展，將港產的「智能室內水耕種植系統」帶到當地，讓當地人一年四季均可品嘗「即摘即食」新鮮羽衣甘藍、火箭菜、意大利歐芹的滋味，同時為當地提供減碳方案。「水耕細作 Farmacy HK」聯合創辦人麥嘉晉接受訪問時透露，正探索於當地兩至三個城市發展業務，現正與兩個機構洽商中，除了將本港常食用的西餐蔬菜帶到當地，亦會研究種植當地特色香料的技術。

籲政府為具代表性企業在外爭投資

特首李家超聯同代表團訪問中東多國，在創科等多個領域發掘機遇。麥嘉晉稱，以往本港政府多以公開公平政策支援企業發展，「沒袒護某一特定產業」。他說，在海外不少國家級領導人與企業合作一同推銷（pitching），令本港企業在外尋找發展機遇時面對較大競爭。他建議港府日後可在預防好利益衝突後，為香港具代表性的企業在外爭取支持及投資，更進取地樹立國際形象。

麥有份創辦的「水耕細作」2017年底成立，其後花兩至三年研究種植技術及數據，以確保所種蔬菜的營養價值、產量及味道。麥團隊的水耕種植系統，每部佔地小於兩平方米、多層設計，由物聯網控制自動調節逾百種蔬菜所需的光度、二氧化碳濃度、水的酸鹼度、空氣濕度等，保持蔬菜產量穩定、新鮮及具營養價值。

阿國農產靠入口 欲引農業技術

麥嘉晉表示，傳統水耕種植一般是在工廠大廈等地，以集中及大批生產控制質量，但需佔用廠房，由收割到食用相隔多時，亦會令營養流失；其水耕系統可靈活設於城市不同角落，例如商場、酒店、食肆、超級市場等，做到「即摘即食」，保留蔬菜最大營養價值。

不少港人對中東國家感陌生，遑論到當地發展。麥卻說，其團隊在早期決定發展農業科技時，已經定阿聯酋為其一目標地點。他解釋，除看中當地因氣候緣故、農產品依賴外來輸入，令其技術有商機，同時當地亦積極引入不同國家的農業技術，在發展上資金充裕。

取代輸入蔬菜省用電助減碳

阿聯酋近年亦重視可持續發展，第28屆聯合國氣候峰會（COP28）今年底於迪拜舉行，水耕技術亦可為當地提供減碳方案，亦促成合作機遇。麥舉例，水耕系統可取代輸入蔬菜，有助減少長期運輸造成的碳排放，即摘即食可節省冷藏系統所需能源，同時可減少食材浪費。

明報記者 鄭律銘

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