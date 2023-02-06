鐘表曾享譽中東 港對沙特長保貿易順差

香港在工業化年代，已成為以石油致富的中東國家搜羅消費品的重地，當地消費者尤其視在港裝嵌的電池式驅動手表為時髦，香港之名在當地不脛而走。到近年香港更持續多年保持對沙特的商品貿易順差（見表一），2022年首11個月便有順差達41.53億港元。

及至1970年代尾，香港服務業開始輸出中東，除了匯豐控股（0005）早年參股沙地英國銀行之外，中國建築興業（0830）的前身遠東鋁質之施工團隊，便曾參與建造當時世界最高的哈利法塔玻璃外牆，成為業界創舉。長和（0001）更在中東參與港口發展及零售業（見表二）。

視港「跳板」 科威特拓內地投資

中東的企業在內地未開放前，多先涉足香港市場，由早年從事貿易，後來進階由國企及主權基金牽頭參與大宗投資。例如科威特投資局成立前，便以KIO名義參與入股國浩集團（0053），藉此間接投資道亨銀行，後期更於2014年入股內地商場營運公司大連萬達商業。

隨着卡塔爾崛起，當地主權基金卡塔爾投資局及國企來港涉足民生領域投資。卡塔爾投資局入股藥明康德新藥開發（2359）及港燈（2638），持股皆逾一成。另卡塔爾航空先後入股國泰航空（0293）及南方航空（1055）建立聯盟。