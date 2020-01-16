沙特企業：赴中東發展需懂本地化 當地欲非油業佔半GDP 機會「如30年前中國」

稱深圳擬訪中東

沙特私營企業阿吉蘭早年以成衣紡織為主業，後來發展成綜合企業，並到山東棗莊發展紡織生意，之後於深圳、香港、上海及北京設辦事處，是在華投資最多的沙特私營企業。顏旭光指出，隨着內地香港與沙特交往頻繁，他們的工作明顯增加，亦基於該公司過往與大中華企業結成伙伴，帶區內企業到中東發展，他們恍如跨境大使，讓外界掌握沙特商機。他說緊隨港府後，深圳擬到中東取經，內地其他城市也對到中東投資感興趣。

沙特人口逾4000萬，為海灣合作委員會（GCC）中最多，去年當地經濟增長8.8%，顏旭光稱這引起外國企業注目，尤其在石油相關產業佔比84%下，他形容「這情况有如20至30年前的中國，隨着沙特發展非石油產業而提供很多機會」。

指沙特亟需半導體新能源礦業

顏旭光指沙特要實現2030年願景，爭取非石油業GDP佔比至佔半時，尤其對高端製造如半導體、新能源、礦業最有需求；另因為當地無甚歷史包袱，可大力發展數碼化及採納最先進技術，例如使用人工智能、金融科技、物聯網、氫能等去開發事業。阿吉蘭已與內地企業及在港分支合作在沙特落實7個項目。他預期近兩個月還有兩個新項目在沙特落地，今年會有更多成果。

籲覓具跨國經驗本地伙伴

顏旭光不諱言，近年到中東發展的外國及中港企業很多在沙特成立總部，輻射到GCC國家發展。但他建議到沙特的外國企業要注意推動本地化、本土化，找來具跨境營運經驗的本地伙伴協助處理好語言、文化、法域差異，提高溝通效率，減少及避免失誤。

現時沙特企業來華投資，主要是以大型國企為主。沙特除了欲要吸引外國企業過去投資，顏旭光亦賣關子說：「沙特（企業）亦正探索過來中國投資，將來是雙向的，遲些會有公布」。

明報記者 陳偉燊