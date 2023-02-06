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李家超：港沙特將啟投資協定談判 料達「相當數目協議」 會鼓勵沙特阿美來港上市

【明報專訊】特首李家超率團出訪沙特阿拉伯及阿聯酋，昨日（5日）在沙特首都利雅得與沙特投資部大臣Khalid Al-Falih會面，宣布兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判。他表示，相信會與沙特政府落實「相當數目的協議」，又透露會到訪全球最大石油企業沙特阿美，鼓勵對方來港上市。有沙特企業認為，當地經濟正在轉型，內地及香港企業均能藉此參與當地發展（見另稿）。

李家超與沙特投資部大臣會面後表示，雙方同意擴展兩地的投資和貿易，將會啟動促進和保護投資協定談判，認為可加強兩地經濟和投資的聯繫，增加投資者信心及兩地的投資流動。他在會上提到，香港與沙特擁有很多共同想法和目標，此行銳意與當地建立共識及關係，並將兩地在不同範疇的關係提升至更高層次，有信心此行能達成實質成果。

被問會否降上市門檻 李：盡量優化

李家超昨日抵埗後見記者時表示，認為沙特政府的態度非常積極，相信此行能與當地落實相當數目的協議。被問到邀請當地國營石油公司沙特阿美來港上市是否今次目標之一，他說將會與沙特阿美交流，介紹香港能提供的機會及優勢，並鼓勵對方來港上市。至於會否降低上市門檻，他表示政府會盡量優化上市規則，吸引新企業及新科技公司來港上市，為香港爭取商機。

冀鞏港一帶一路推動參與角色

沙特投資部副大臣和沙特駐港總領事昨在機場迎接代表團，李家超引述副大臣表示希望今次行程會有成果，李表示冀透過今次機會鞏固香港在「一帶一路」的「推動者」及「參與者」角色。

代表團昨日下午參觀當地一個「未來城市」展覽，今日離開利雅得，之後轉往阿聯酋首都阿布扎比及迪拜繼續訪問行程，周六返抵香港。今次代表團成員包括副律政司長張國鈞、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺等官員，以及30多名來自財經、商貿等範疇的代表。

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