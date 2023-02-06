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憂私隱反對公映碰壁 欲先看內容遭拒 阿聆：校方導演曾稱阻映或有法律責任

【明報專訊】《給十九歲的我》主角之一、英華女學校舊生阿聆向《明周文化》撰寫萬字文自白，詳述從未同意公映和提出反對的經過，提到去年拒絕簽署授權參與電影節的同意書時，校方當時拿出2012年（主角當時中一）由父母簽署的通告，她才發現那是有詳盡細則的同意書，又指校方、導演和監製曾稱若她繼續阻止上映或有法律責任。她說，曾掙扎應否公開事件，如今公開是因忍耐已到臨界點，校方曾說電影正評多，若她公開事件所受的傷害可能更大，但上周陸續出現質疑電影有倫理問題的討論，為她帶來鼓勵。

曾求助心理醫生

阿聆在文中表示，拍攝期間一直以為紀錄片是供校內放映或籌款之用，直至2021年才知校方及導演有將電影公映的打算，她其後多次反對，反映對公開私隱的憂慮。她擔心公映後能否承受閒言閒語，曾透過校方或向張婉婷反映希望得知剪輯內容、故事大綱，張以「每人要求刪除這段那段便剪不成紀錄片」為由拒絕。她在校內首映才首次看到電影，「得出的結論是我恐懼並拒絕《給》公開放映」，曾向校方提供的心理醫生求助，醫生指以其狀態，電影不適合公映。

指導演以通過電檢為由拒刪其片段

阿聆說曾要求導演把其片段剪走，但對方以影片已通過電檢為由拒絕。校方其後草擬同意書，簽署後將授權校方參與電影節等，阿聆無簽署。校方其後拿出於2012年由阿聆父母簽署的文件，稱是一份同意書，她說直至當時才知文件並非簡單通告，而是有詳盡細則的同意書。她說校方、導演和監製稱若她繼續阻止上映或有法律責任，並指她成年後繼續參與拍攝是給予「silent consent」（默許同意），有法律約束力。

她說很難評論《給》是否好電影，但尊重認為電影具價值的看法，「很可惜的是此電影處理學生私隱及道德倫理等問題實在過於粗疏，與其在電影中所呈現的影像可說是相映成趣」。她說對校方完全失去信任。

阿佘：無同意下被拍吸煙

另一主角阿佘接受《明周文化》訪問說，2021年學校內部首映才首次看到電影，有一幕是她提早離開英華新校舍開幕儀式後在學校附近吸煙，「萬萬沒想過被拍下來」，無經其同意便拍攝，「有點不受尊重」。

阿佘得知紀錄片要公映時曾反對，起初沒簽署同意公映的新同意書，「最後我做過一大輪掙扎之後，跟那些大人雞同鴨講完，我便認為算了，我簽吧，純粹是改變不到別人就唯有改變自己」。

相關字詞﹕張婉婷 英華書院 阿聆 給十九歲的我

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