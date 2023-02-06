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2023年2月6日星期一
港聞二
公映掀爭議 《給十九歲的我》停映 主角之一阿聆：由始至終不同意公映 張婉婷致歉稱「人緊要過電影」
憂私隱反對公映碰壁 欲先看內容遭拒 阿聆：校方導演曾稱阻映或有法律責任
初衷記錄歷三代校舍女生成長 票房逾830萬
業界：知情同意應涵放映範圍 大狀：不存在默許同意
皇崗凌晨開 數十人新田等頭班車搶關 羅湖口岸找換店關舖3年 稱人流有疫前兩成已不錯
機管局總裁料年底客量疫前八成 全面復蘇至少需年半
簡約公屋8選址 最少兩幅料須城規批准 兩地曾申改劃建私宅失敗 環團質疑為發展商鋪路
啟德建簡約公屋 何永賢見議員 議員指先定選址再諮詢「好特別」
2026年前收回新界200公頃棕地 甯漢豪：主動協助業界重置
李家超：港沙特將啟投資協定談判 料達「相當數目協議」 會鼓勵沙特阿美來港上市
沙特企業：赴中東發展需懂本地化 當地欲非油業佔半GDP 機會「如30年前中國」
鐘表曾享譽中東 港對沙特長保貿易順差
即摘即食水耕系統 港企擬阿聯酋發展解「耕難」
醫護組團 渣馬邊跑邊候命 背掛特製「號碼布」 隨時為心臟病發跑手急救
跨境「木馬」租港伺服器 冒官方App釣魚偷私隱
天水圍醫院研醫療物聯網 穿戴裝置追蹤病人查體况
私家車失控撞樹撼柱 後座客飛墮4米渠重傷
天堂鳥成員開店遭砸 3「接單」青年被捕
大灣區GBA專題：羅湖首勾過境土地 盼行港稅港制 如橫琴「境內關外」區域 冀深港共建共管
大灣區GBA專題：話你知：治深圳河誕過境地 港獲河套區
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
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【Emily】報名做共創明Teen導師 顏汶羽話學員無興趣從政
【Emily】民安隊建高角度拯救訓練中心
【Emily】細路出IQ題唔識答 林定國「懷疑人生」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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