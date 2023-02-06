啟德建簡約公屋 何永賢見議員 議員指先定選址再諮詢「好特別」

早前撤回申辦反對集會

楊永杰稱局方釋出善意

張景勛形容，局方於敲定啟德選址後才諮詢地區做法「好特別」，又認為局方對於世運道興建簡約公屋勢在必行，對其他建議選址如海心公園旁的位置則持保留態度。楊永杰則稱，會面氣氛良好，感受到局方釋出善意。

房屋局昨終與多名啟德區議員正式會面，為公布項目首次。據參與會面的議員指出，議員已向房屋局反映居民的關注及訴求，包括啟德世運道「2+5」，即7年使用期承諾，以及居民對區內人口增加帶來的社區配套、學校設施、交通負荷及文康設施需求等事宜。

有份會面的張景勛表示，世運道並非閒置用地，當局亦曾於2018至2019年度有出售該地皮的意欲，反映用地將有商業項目進行，惟現時用地用作興建簡約公屋，有關商業規劃將會延遲。他續稱，於會上已表達啟德居民對局方不信任，並質疑局方是否於「2+5」年期後釋放土地。他同時指出，局方對於世運道興建簡約公屋態度勢在必行，並非常堅持。

議員引述局方承諾

7年期滿歸還土地原有發展

另一與會者楊永杰早前曾就啟德建簡約公屋申請集會以示反對，其後撤回集會申請。楊稱，局方於會上再次承諾，啟德簡約公屋將於「2+5」期限後釋出土地，用作原有用途發展，認為如同向市民派定心丸，能夠釋除當區居民疑慮。

何永賢會後重申CBD2商業發展的願景不變，而借用土地建簡約公屋，既能幫助有需要的基層市民脫困，也能讓這片土地發揮更大功能及價值。