簡約公屋8選址 最少兩幅料須城規批准 兩地曾申改劃建私宅失敗 環團質疑為發展商鋪路

元朗地去年申建2000伙

上水農地曾申改劃建洋房

除啓德選址，本報翻查其餘7幅選址發現，兩幅私人用地包括元朗攸壆路及上水蓮塘尾均位處鄉郊地區，須向城規會申請規劃許可。根據鄉郊地區分區計劃大綱圖《註釋》規定，臨時用途項目仍須取得城規會許可，除非屬《註釋》內列明為經常准許用途（「第一欄」用途）。倘若臨時用途並非「第二欄」列舉用途，考慮到或與周邊規劃不協調，需嚴謹規管，即使獲批每次只可為期3年或以下。

本報翻查城規會紀錄，發展商曾就兩用地向城規會闖關，擬建私人住宅。2015年攸壆路曾申建低密度住宅，申請人當時指出，土地夾在住宅項目錦綉花園及新田公路之間剩餘土地一部分，已閒置幾十年，若發展低密度住宅將無法滿足大部分市民的住屋需求。申請人稱，該區未來發展適合改為興建密度稍高，包含低矮至中層高的住宅發展。申請人去年再申請增加發展密度，申建逾2000伙私樓。至於蓮塘尾用地，亦曾向城規會申請由農地改劃為住宅用地，擬建79幢兩層高洋房。

長春社：公帑平整基建

日後申改劃更易

長春社公共事務經理吳希文質疑，當局做法如同為私人發展商鋪路，為城規程序拆牆鬆綁。他解釋，以元朗攸壆路為例，過往項目屢次於城規會闖關失敗，因未妥善處理不少基建設施，如排污及渠務等技術性問題。他說，如今用地交由政府興建簡約公屋，並由政府出資處理土地平整等相關工程，不但由市民承擔公帑，即使用地日後交還發展商，因用地後曾建住宅用途（簡約公屋），日後再向城規會申請規劃許可亦會較容易。

本土研究社成員陳劍青認為，政府此舉「如同靠發展商勾地」。他稱，攸壆路旁邊土地已有發展商買入作土儲，而攸壆路為單線路程，交通規劃上難以支持大量居民出入。按政府最新公布，房屋局擬於水蓮塘尾和元朗攸壆路增加交通配套，包括設專線小巴站及特別巴士路線，接載簡約公屋居民。陳稱，政府將以公帑興建設施接駁該區，有助提升該地塊的可發展密度，同時為鄰近土儲增值。

明報記者 區慧盈