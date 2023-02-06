港聞

港聞二

機管局總裁料年底客量疫前八成 全面復蘇至少需年半

【明報專訊】本港與內地今日起全面通關，特區政府亦取消非香港居民來港疫苗接種要求。機管局行政總裁林天福昨在商台節目《政好星期天》表示，疫情前每日有20萬旅客使用本港機場，現時每日有7萬至8萬旅客，約回復至疫情前的四成，他稱參考海外機場經驗，預料本港機場今年12月可回復疫情前八成客流量，相信全面復蘇則要至少18個月至兩年。

文化體育及旅遊局長楊潤雄接受無綫節目《講清講楚》訪問表示，香港較其他地方相對遲開關，認為出多些力吸引旅客是好策略。他說當局正推動郵輪旅遊發展，正考慮提供優惠，吸引郵輪公司將香港重新放在航線，並透露已爭取80條郵輪航線今年途經本港。至於訪港旅客數目何時才恢復至疫前水平，他稱根據其他地方經驗，要約一年才恢復至約七成，而且各地旅客外出習慣或已改變，現難言實際時間，但相信旅客量會上升。

行會陳清霞指政府不斷總結經驗

稱通關是加強指導提升應變結果

另外，行會成員陳清霞表示，香港防控雖有不盡人意之處，但總體應對政策措施是適宜和有效，對這方面的評估應客觀和全面，不應以偏概全，又稱現屆政府不斷總結經驗並優化措施，半年多來對防疫政策「因時因勢」調整優化，直至今日與內地全面通關，都是政府加強對防疫工作指導統籌和持續檢討，不斷提升應變能力和效率的結果。

陳清霞認為，香港防疫進入新階段，要調整充實醫療資源，檢查改進「爆疫點位」設施服務，加快處置防疫後續工作，須集中力量做好，才能有效防禦可能出現的新風險。她說全面推進經濟發展和加快推動全面復常，是香港現階段重點，實現目標靠社會各界共同努力。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 機管局 通關 林天福

上 / 下一篇新聞

公映掀爭議 《給十九歲的我》停映 主角之一阿聆：由始至終不同意公映 張婉婷致歉稱「人緊要過電影」
公映掀爭議 《給十九歲的我》停映 主角之一阿聆：由始至終不同意公映 張婉婷致歉稱「人緊要過電影」
憂私隱反對公映碰壁 欲先看內容遭拒 阿聆：校方導演曾稱阻映或有法律責任
憂私隱反對公映碰壁 欲先看內容遭拒 阿聆：校方導演曾稱阻映或有法律責任
初衷記錄歷三代校舍女生成長 票房逾830萬
初衷記錄歷三代校舍女生成長 票房逾830萬
業界：知情同意應涵放映範圍 大狀：不存在默許同意
業界：知情同意應涵放映範圍 大狀：不存在默許同意
皇崗凌晨開 數十人新田等頭班車搶關 羅湖口岸找換店關舖3年 稱人流有疫前兩成已不錯
皇崗凌晨開 數十人新田等頭班車搶關 羅湖口岸找換店關舖3年 稱人流有疫前兩成已不錯
簡約公屋8選址 最少兩幅料須城規批准 兩地曾申改劃建私宅失敗 環團質疑為發展商鋪路
簡約公屋8選址 最少兩幅料須城規批准 兩地曾申改劃建私宅失敗 環團質疑為發展商鋪路
啟德建簡約公屋 何永賢見議員 議員指先定選址再諮詢「好特別」
啟德建簡約公屋 何永賢見議員 議員指先定選址再諮詢「好特別」
2026年前收回新界200公頃棕地 甯漢豪：主動協助業界重置
2026年前收回新界200公頃棕地 甯漢豪：主動協助業界重置
李家超：港沙特將啟投資協定談判 料達「相當數目協議」 會鼓勵沙特阿美來港上市
李家超：港沙特將啟投資協定談判 料達「相當數目協議」 會鼓勵沙特阿美來港上市
沙特企業：赴中東發展需懂本地化 當地欲非油業佔半GDP 機會「如30年前中國」
沙特企業：赴中東發展需懂本地化 當地欲非油業佔半GDP 機會「如30年前中國」
鐘表曾享譽中東 港對沙特長保貿易順差
鐘表曾享譽中東 港對沙特長保貿易順差
即摘即食水耕系統 港企擬阿聯酋發展解「耕難」
即摘即食水耕系統 港企擬阿聯酋發展解「耕難」
醫護組團 渣馬邊跑邊候命 背掛特製「號碼布」 隨時為心臟病發跑手急救
醫護組團 渣馬邊跑邊候命 背掛特製「號碼布」 隨時為心臟病發跑手急救
跨境「木馬」租港伺服器 冒官方App釣魚偷私隱
跨境「木馬」租港伺服器 冒官方App釣魚偷私隱
天水圍醫院研醫療物聯網 穿戴裝置追蹤病人查體况
天水圍醫院研醫療物聯網 穿戴裝置追蹤病人查體况
私家車失控撞樹撼柱 後座客飛墮4米渠重傷
私家車失控撞樹撼柱 後座客飛墮4米渠重傷
天堂鳥成員開店遭砸 3「接單」青年被捕
天堂鳥成員開店遭砸 3「接單」青年被捕
大灣區GBA專題：羅湖首勾過境土地 盼行港稅港制 如橫琴「境內關外」區域 冀深港共建共管
大灣區GBA專題：羅湖首勾過境土地 盼行港稅港制 如橫琴「境內關外」區域 冀深港共建共管
大灣區GBA專題：話你知：治深圳河誕過境地 港獲河套區
大灣區GBA專題：話你知：治深圳河誕過境地 港獲河套區
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】與兩名政治學人合撰 獄中區諾軒 政治論文本月登
【Emily】與兩名政治學人合撰 獄中區諾軒 政治論文本月登
【Emily】相處14年半愛犬離世 曾俊華憶陪寫財案日子
【Emily】相處14年半愛犬離世 曾俊華憶陪寫財案日子
【Emily】元宵夜 黃大山祠辦華夏淑女漢服賽
【Emily】元宵夜 黃大山祠辦華夏淑女漢服賽
【Emily】報名做共創明Teen導師 顏汶羽話學員無興趣從政
【Emily】報名做共創明Teen導師 顏汶羽話學員無興趣從政
【Emily】民安隊建高角度拯救訓練中心
【Emily】民安隊建高角度拯救訓練中心
【Emily】細路出IQ題唔識答 林定國「懷疑人生」
【Emily】細路出IQ題唔識答 林定國「懷疑人生」