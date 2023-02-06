機管局總裁料年底客量疫前八成 全面復蘇至少需年半

文化體育及旅遊局長楊潤雄接受無綫節目《講清講楚》訪問表示，香港較其他地方相對遲開關，認為出多些力吸引旅客是好策略。他說當局正推動郵輪旅遊發展，正考慮提供優惠，吸引郵輪公司將香港重新放在航線，並透露已爭取80條郵輪航線今年途經本港。至於訪港旅客數目何時才恢復至疫前水平，他稱根據其他地方經驗，要約一年才恢復至約七成，而且各地旅客外出習慣或已改變，現難言實際時間，但相信旅客量會上升。

行會陳清霞指政府不斷總結經驗

稱通關是加強指導提升應變結果

另外，行會成員陳清霞表示，香港防控雖有不盡人意之處，但總體應對政策措施是適宜和有效，對這方面的評估應客觀和全面，不應以偏概全，又稱現屆政府不斷總結經驗並優化措施，半年多來對防疫政策「因時因勢」調整優化，直至今日與內地全面通關，都是政府加強對防疫工作指導統籌和持續檢討，不斷提升應變能力和效率的結果。

陳清霞認為，香港防疫進入新階段，要調整充實醫療資源，檢查改進「爆疫點位」設施服務，加快處置防疫後續工作，須集中力量做好，才能有效防禦可能出現的新風險。她說全面推進經濟發展和加快推動全面復常，是香港現階段重點，實現目標靠社會各界共同努力。

（新冠疫情）