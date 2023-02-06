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皇崗凌晨開 數十人新田等頭班車搶關 羅湖口岸找換店關舖3年 稱人流有疫前兩成已不錯

【明報專訊】內地和香港今日起全面通關，其中皇崗口岸率先於今日凌晨開通，皇巴亦已於今日零時起恢復24小時服務，數十人昨晚在新田交通交匯處趕搭頭班車過關。至於羅湖口岸，昨日繼續有工人整飾場地及清洗地面做最後準備；口岸附近有找換店3年來首次開門，負責人展望通關初期人流比以前少，稱能有疫情兩成已算不錯。

明報記者 林迎 沈燕媚 司徒聰穎

本報記者昨晚11時許到新田交通交匯處，見數十名市民排隊等候搭皇巴到深圳皇崗口岸過關。不過皇崗口岸自2019年起原址重建，至今仍未完工，通關後旅客要使用當地新建的臨時旅檢大樓。至於往來落馬洲和皇崗的皇巴（「落馬洲-皇崗跨境穿梭巴士」）已於今日零時起恢復24小時服務，每30分鐘一班，收費每程10元，並新增支援AlipayHK及支付寶支付。

羅湖口岸方面，在附近經營找換店的蔡先生說，封關以來沒開過一天舖，打擊太大，很多員工都已離開。他展望通關初期人流一定比以前少，「以前從早到晚，早上8點鐘買個早餐，做到下午3點都沒吃完，連喝水都沒有時間，現在有兩成 （人流）已經不錯了」。

商業城店主：有點激動

在羅湖商業城從事首飾買賣的鄭小姐，為全面通關接手朋友一個面積稍大、位處中心的檔口，她昨忙於在櫃台擺放手鏈玉石，「現在通關感覺有希望了，之前天是陰的，現在變藍色，心情有點小激動，想用心營業一下」，鄭在商業城開檔10多年，稱「香港客人都年紀偏大，他們不習慣網購，不懂得操作，喜歡看實物」，為通關特意入一批新貨，「這次還是希望港人多點過來」。

蓮塘口岸首開放旅客過關

早於2020年落成的蓮塘口岸，一直只有「貨過關」，今日終迎來首次「人過關」。工作人員昨將電腦等設備運入關口。不過，蓮塘口岸商業城昨幾乎無商舖開業，附近居民葉先生稱，預期通關後「附近會旺一點」。他過去因工作關係常去香港，5年前搬到口岸上蓋樓盤，就是盼望新關口啟用，但延宕至今。

另有商務客歡迎全面通關，雲食城（廣州）電商發展部經理吳少業稱，「通關帶來很多機遇，例如商業、信息、貨品，我已經想了很多商品進出口的機會」，目前做花膠生意的吳，計劃通關後從香港拿樣品去廣州等地宣傳銷售。

（新冠疫情）

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