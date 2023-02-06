臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線

李慧賢強調，JaneClare所有產品都不添加任何化學防腐劑或者美國環保組織Environmental Working Group（EWG）列為普遍存在於護膚品的4000多種有害化學物質。該公司只會使用多種從中草藥提取的天然抗菌成分，來達到防腐效果，令其產品未開封前的保質期也長達3年，開封後的保質期則為3至6個月。

2017年，該公司更將其廠房升級至GMP標準。同年11月，該公司又向浸會大學中醫藥學院捐贈500萬元，以資助後者成立「珍卡兒中醫透皮治療實驗室」，研發皮膚滲透技術和培訓專才。李慧賢近年亦花了兩年時間，來完成一個中醫食療養生師證書課程。

她透露，這次研發濕疹紓緩套裝，最初曾經考慮走西藥路線，完成三期臨牀測試，向美國食品及藥物管理局（FDA）取得認證之後才推出。但考慮到這個套裝共有8款產品，而且每款產品都是複方，包含多種有效成分，這會令臨牀測試的時間和成本非常驚人。所以最後還是放棄了這個念頭，只用護膚品和保健品的形式推出。濕疹紓緩套裝稍後將在該公司的網站和幾個專櫃銷售，另外還有一家百貨公司正在商討上架事宜。