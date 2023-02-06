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港聞二

中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用

【明報專訊】以往很多紓緩濕疹的藥物都含有類固醇，但近年發現，使用類固醇會產生多種副作用。近年新興的生物製劑療法則費用高昂。有本地護膚品生產商就利用中草藥成分研製出一個套裝，聲稱紓緩濕疹效果不遜類固醇，且無它的副作用，售價又遠低於生物製劑。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

珍卡兒藥妝（JaneClare）創辦人李慧賢表示，該公司多年前推出一款西柚子修護霜，具有美白、紓緩皮膚敏感和殺菌等效果。不料有很多受輕微至中度濕疹問題困擾的顧客向該公司反映，原來該產品也能夠紓緩濕疹。於是，該公司便以西柚子修護霜的配方為基礎作微調改良，加入當歸、大豆、甘草根的提取物，研發出「當歸琉光紓緩面霜」，成為該公司第一款濕疹紓緩產品。

創辦人：一切源於顧客反饋

該公司還有一款供應美容院、用於應付皮膚敏感問題的爽膚水，同樣獲美容院反映，原來也可以紓緩濕疹問題。再加上不少傳媒報道指出，估計香港有10%至20%人有不同程度的濕疹問題，促使該公司下定決心，要以天然草本成分研發一套完整的濕疹紓緩產品。3年多前，該公司在它捐贈資助成立的浸會大學中醫藥學院「珍卡兒中醫透皮治療實驗室」的協助下，已研發出這個套裝的雛形配方，之後不斷改良。到去年12月，這個套裝開始量產。

李慧賢表示，以往很多紓緩濕疹的藥物都含有類固醇，包括塗抹和口服的。但近年愈來愈多研究發現，使用類固醇來應付濕疹有可能產生副作用。最常見是令皮膚變薄或出現裂紋、屏障功能被削弱，以及有抗藥性、翻發和成癮問題。

所以，該公司完全不考慮在其產品中使用類固醇，只會使用草本成分。可是，若單獨使用最初研發的「當歸琉光紓緩面霜」應付濕疹，效果仍然不及類固醇那麼快和強。為此，該公司不惜再花幾年研發，來推出「全方位調理濕疹套裝」。

這個套裝共有8款產品，包括：靈芝人參精萃露、濕疹調理淨敏素、甜杏仁保濕緩和霜、當歸琉光紓緩面霜、牡丹籽賦活潤澤精萃油、再生修護霜等6款護膚品，以及1款浸浴用草包、1款茶包。整個療程分3期，每期兩個月，合共6個月。每一期都會使用當中的部分護膚品，而茶包則整個療程都需要每日飲用1次，浸浴用草包則每星期使用1次。若家中不能浸浴，則可以將草包敷在濕疹患處。

中草藥套裝半年需逾1.5萬元

李慧賢表示，這個套裝紓緩濕疹的效果有如類固醇那樣，但卻沒有後者的副作用。去年，該公司邀請患有濕疹的員工加上親戚、朋友等接近100人試用，都沒發覺有副作用。售價方面，這個套裝全個療程6個月的使用量要1.5萬多元，即平均每個月2500多元。一方面，是因為產品數量較多，又全部在本地生產。另一方面，亦因為部分產品含有靈芝、人參皂苷、石斛等較為昂貴的成分。不過，若在展覽中作宣傳推廣，該公司會將售價降低至9000多元，即平均每個月1500多元。

相對而言，近年臨牀療效顯著、副作用比類固醇輕微得多的生物製劑注射療法，一針要7500至1萬元，每兩星期注射一次，每月便需要1.5萬至2萬元，但若暫停注射，則有可能會復發。

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