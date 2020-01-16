港聞

港聞二

大灣區GBA專題：羅湖首勾過境土地 盼行港稅港制 如橫琴「境內關外」區域 冀深港共建共管

【明報專訊】近年銳意加強與港合作的深圳市羅湖區，早前勾出首幅9.6萬平方米「過境土地」，規劃建築面積達35萬平方米，希望與香港「共建共管」，並探索實行與香港趨同的稅收政策，再創一個像橫琴那樣的「境內關外」區域。有專家稱，羅湖有新土地推出十分難得，相信通關後會是人流量很大的地方，但成事仍視乎深港兩地協商結果及港企投資意願。

明報記者 林迎

「過境土地」是因深圳河「裁彎取直」治理工程產生的地塊（見另稿），皆位於深港邊境。2022年底的首屆深港現代商貿業升級發展交流會上，羅湖正式宣布將推出9.6萬平方米的「B1」過境地塊。據羅湖區副區長夏東介紹，B1地塊緊鄰羅湖口岸，預計可提供逾30萬平方米產業空間。他透露，目前該地塊已納入土地儲備，正調整法定圖則，「我們希望能夠與港方合作，在這塊土地上探索『境內關外、視同境外』的特殊監管政策，實行與香港趨同的稅收政策，規劃深港共建共管產業園，打造國內國際雙循環的連接地」。

毗鄰口岸旁現為「公園」 料年內可出讓

「B1」現時於地圖標註為「漁民村社區公園」，與羅湖口岸直線距離500米。記者到訪漁民村卻不見公園門口，有附近屋苑保安稱從來沒入過去，「聽說是一個植物公園？」該地塊西側為漁民村文化長廊及村史展覽室，南側正對深港邊界鐵絲網，並立有「國有儲備土地」圍板。從高處俯瞰，該處林木參天，但其中一角開闢為菜園，應屬違規。漁民村是鄧小平、胡錦濤、習近平3代領導人到訪過的「模範村」，緊鄰「B1」地塊的是村屬企業及員工宿舍，以及多幢住宅。

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所副所長謝來風早前表示，羅湖作為深圳最早建成區，有新地塊推出十分難得，而該處臨近口岸，相信通關後可成為人流量很大的地方。他說羅湖一向是港人較喜歡居住的片區，若推動跨境商貿發展，能夠進一步吸引港人生活和消費。羅湖區2019年開始研究利用過境土地，去年11月舉行的2022年深圳市羅湖區招商大會上首度正式公開此設想。謝來風透露，B1地塊已啟動土地性質更改流程，用途或轉為「新型產業用地」，開展「工業上樓」項目（即工業大廈），預計年內可出讓，並進入開發建設階段。

根據本來規劃，B1地塊可用於發展深港國際醫療、跨境金融、商貿服務等。「所謂『境內關外、視同境外』，是指這幅『過境土地』視同於香港，實行香港監管政策。」謝來風舉例，通常情况下，醫療器械或藥品若進口至內地，需重新申請註冊號或藥品接收號碼；但未來若進口到B1地塊的產業空間，醫藥產品不用申請註冊號，亦不需繳納相關入境稅費。

謝來風同時指出，實行與香港趨同的稅收政策，意味着未來進駐到B1的企業應繳稅項會明顯低於內地其他地方。按照目前深圳前海、廣州南沙和珠海橫琴實施的同類稅務優惠政策，企業所得稅徵收率由內地法定的25%減至香港的15%，在該處工作且符合條件的人士，個人所得稅上限亦為15%。

專家；深將推免租補貼吸港創業

「接下來深圳市和羅湖區還會推出免租、面向香港的創業補貼等措施，加大對『過境土地』打造產業空間的支持力度。」謝透露，羅湖區有意推動港資企業參加B1地塊的開發建設，探索深港共建共管，但後續還要看深港雙方如何洽談。他分析，深港共建共管可有多種模式，例如先由港資開發、後期深港一起運營；也可能由雙方合作開發；還有可能深圳先自行開發，後期再引入港資參與運營管理，「不過，因土地業權屬於深圳，未來B1地塊的出讓收益及稅收全部歸於深圳」。

相關字詞﹕羅湖 深圳河 過境土地 大灣區

上 / 下一篇新聞

公映掀爭議 《給十九歲的我》停映 主角之一阿聆：由始至終不同意公映 張婉婷致歉稱「人緊要過電影」
公映掀爭議 《給十九歲的我》停映 主角之一阿聆：由始至終不同意公映 張婉婷致歉稱「人緊要過電影」
憂私隱反對公映碰壁 欲先看內容遭拒 阿聆：校方導演曾稱阻映或有法律責任
憂私隱反對公映碰壁 欲先看內容遭拒 阿聆：校方導演曾稱阻映或有法律責任
初衷記錄歷三代校舍女生成長 票房逾830萬
初衷記錄歷三代校舍女生成長 票房逾830萬
業界：知情同意應涵放映範圍 大狀：不存在默許同意
業界：知情同意應涵放映範圍 大狀：不存在默許同意
皇崗凌晨開 數十人新田等頭班車搶關 羅湖口岸找換店關舖3年 稱人流有疫前兩成已不錯
皇崗凌晨開 數十人新田等頭班車搶關 羅湖口岸找換店關舖3年 稱人流有疫前兩成已不錯
機管局總裁料年底客量疫前八成 全面復蘇至少需年半
機管局總裁料年底客量疫前八成 全面復蘇至少需年半
簡約公屋8選址 最少兩幅料須城規批准 兩地曾申改劃建私宅失敗 環團質疑為發展商鋪路
簡約公屋8選址 最少兩幅料須城規批准 兩地曾申改劃建私宅失敗 環團質疑為發展商鋪路
啟德建簡約公屋 何永賢見議員 議員指先定選址再諮詢「好特別」
啟德建簡約公屋 何永賢見議員 議員指先定選址再諮詢「好特別」
2026年前收回新界200公頃棕地 甯漢豪：主動協助業界重置
2026年前收回新界200公頃棕地 甯漢豪：主動協助業界重置
李家超：港沙特將啟投資協定談判 料達「相當數目協議」 會鼓勵沙特阿美來港上市
李家超：港沙特將啟投資協定談判 料達「相當數目協議」 會鼓勵沙特阿美來港上市
沙特企業：赴中東發展需懂本地化 當地欲非油業佔半GDP 機會「如30年前中國」
沙特企業：赴中東發展需懂本地化 當地欲非油業佔半GDP 機會「如30年前中國」
鐘表曾享譽中東 港對沙特長保貿易順差
鐘表曾享譽中東 港對沙特長保貿易順差
即摘即食水耕系統 港企擬阿聯酋發展解「耕難」
即摘即食水耕系統 港企擬阿聯酋發展解「耕難」
醫護組團 渣馬邊跑邊候命 背掛特製「號碼布」 隨時為心臟病發跑手急救
醫護組團 渣馬邊跑邊候命 背掛特製「號碼布」 隨時為心臟病發跑手急救
跨境「木馬」租港伺服器 冒官方App釣魚偷私隱
跨境「木馬」租港伺服器 冒官方App釣魚偷私隱
天水圍醫院研醫療物聯網 穿戴裝置追蹤病人查體况
天水圍醫院研醫療物聯網 穿戴裝置追蹤病人查體况
私家車失控撞樹撼柱 後座客飛墮4米渠重傷
私家車失控撞樹撼柱 後座客飛墮4米渠重傷
天堂鳥成員開店遭砸 3「接單」青年被捕
天堂鳥成員開店遭砸 3「接單」青年被捕
大灣區GBA專題：話你知：治深圳河誕過境地 港獲河套區
大灣區GBA專題：話你知：治深圳河誕過境地 港獲河套區
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
中草藥製濕疹紓緩產品 不含類固醇免副作用
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
臨牀測試費用太高 放棄走正式藥物路線
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
小知識：濕疹嚴重會發炎滲血
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】與兩名政治學人合撰 獄中區諾軒 政治論文本月登
【Emily】與兩名政治學人合撰 獄中區諾軒 政治論文本月登
【Emily】相處14年半愛犬離世 曾俊華憶陪寫財案日子
【Emily】相處14年半愛犬離世 曾俊華憶陪寫財案日子
【Emily】元宵夜 黃大山祠辦華夏淑女漢服賽
【Emily】元宵夜 黃大山祠辦華夏淑女漢服賽
【Emily】報名做共創明Teen導師 顏汶羽話學員無興趣從政
【Emily】報名做共創明Teen導師 顏汶羽話學員無興趣從政
【Emily】民安隊建高角度拯救訓練中心
【Emily】民安隊建高角度拯救訓練中心
【Emily】細路出IQ題唔識答 林定國「懷疑人生」
【Emily】細路出IQ題唔識答 林定國「懷疑人生」