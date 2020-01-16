大灣區GBA專題：羅湖首勾過境土地 盼行港稅港制 如橫琴「境內關外」區域 冀深港共建共管

明報記者 林迎

「過境土地」是因深圳河「裁彎取直」治理工程產生的地塊（見另稿），皆位於深港邊境。2022年底的首屆深港現代商貿業升級發展交流會上，羅湖正式宣布將推出9.6萬平方米的「B1」過境地塊。據羅湖區副區長夏東介紹，B1地塊緊鄰羅湖口岸，預計可提供逾30萬平方米產業空間。他透露，目前該地塊已納入土地儲備，正調整法定圖則，「我們希望能夠與港方合作，在這塊土地上探索『境內關外、視同境外』的特殊監管政策，實行與香港趨同的稅收政策，規劃深港共建共管產業園，打造國內國際雙循環的連接地」。

毗鄰口岸旁現為「公園」 料年內可出讓

「B1」現時於地圖標註為「漁民村社區公園」，與羅湖口岸直線距離500米。記者到訪漁民村卻不見公園門口，有附近屋苑保安稱從來沒入過去，「聽說是一個植物公園？」該地塊西側為漁民村文化長廊及村史展覽室，南側正對深港邊界鐵絲網，並立有「國有儲備土地」圍板。從高處俯瞰，該處林木參天，但其中一角開闢為菜園，應屬違規。漁民村是鄧小平、胡錦濤、習近平3代領導人到訪過的「模範村」，緊鄰「B1」地塊的是村屬企業及員工宿舍，以及多幢住宅。

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所副所長謝來風早前表示，羅湖作為深圳最早建成區，有新地塊推出十分難得，而該處臨近口岸，相信通關後可成為人流量很大的地方。他說羅湖一向是港人較喜歡居住的片區，若推動跨境商貿發展，能夠進一步吸引港人生活和消費。羅湖區2019年開始研究利用過境土地，去年11月舉行的2022年深圳市羅湖區招商大會上首度正式公開此設想。謝來風透露，B1地塊已啟動土地性質更改流程，用途或轉為「新型產業用地」，開展「工業上樓」項目（即工業大廈），預計年內可出讓，並進入開發建設階段。

根據本來規劃，B1地塊可用於發展深港國際醫療、跨境金融、商貿服務等。「所謂『境內關外、視同境外』，是指這幅『過境土地』視同於香港，實行香港監管政策。」謝來風舉例，通常情况下，醫療器械或藥品若進口至內地，需重新申請註冊號或藥品接收號碼；但未來若進口到B1地塊的產業空間，醫藥產品不用申請註冊號，亦不需繳納相關入境稅費。

謝來風同時指出，實行與香港趨同的稅收政策，意味着未來進駐到B1的企業應繳稅項會明顯低於內地其他地方。按照目前深圳前海、廣州南沙和珠海橫琴實施的同類稅務優惠政策，企業所得稅徵收率由內地法定的25%減至香港的15%，在該處工作且符合條件的人士，個人所得稅上限亦為15%。

專家；深將推免租補貼吸港創業

「接下來深圳市和羅湖區還會推出免租、面向香港的創業補貼等措施，加大對『過境土地』打造產業空間的支持力度。」謝透露，羅湖區有意推動港資企業參加B1地塊的開發建設，探索深港共建共管，但後續還要看深港雙方如何洽談。他分析，深港共建共管可有多種模式，例如先由港資開發、後期深港一起運營；也可能由雙方合作開發；還有可能深圳先自行開發，後期再引入港資參與運營管理，「不過，因土地業權屬於深圳，未來B1地塊的出讓收益及稅收全部歸於深圳」。