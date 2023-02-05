醫專港大研討醫療誤殺 醫生：未釋業界刑責疑慮

研討會先由港大法律學院前院長何耀明、港大法學教授何維倫講解「重大疏忽誤殺（GNM）」的法律定義，並談及英國和本地醫生誤殺罪成的案例。二人隨後連同醫專「專業及道德倫理委員會」聯合主席趙承平，解答出席者的問題。

有參與研討會的公立醫院專科醫生表示，會上探討的內容偏向「技術（technique）」，如講解在法律上，重大疏忽誤殺與其他誤殺、專業失當有何區別；釐清死因研訊、醫委會紀律聆訊與刑事檢控程序角色上的差異等。

該名醫生表示在問答環節中，較多問及醫生若在醫委會紀律聆訊承認專業失德，是否等同接受刑事檢控，講者則解釋若有專業失當，不等同有刑事責任。

亦有曾任公院醫生的出席者表示，研討會提供相當資訊，能解答業界不少法律上的疑問，但認為業界的擔憂不能透過「信息豐富的會議」而消除。