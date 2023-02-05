油塘混凝土廠無牌經營 市民遊行促執法

被拒續牌提覆核 高院駁回續營運

環保署2021年4月拒絕油塘東源街22號混凝土廠的續牌申請，指相關公司未能向署方提交足夠資料，證明該廠有能力提供、安裝及有效運作所需的措施，以防止污染物排放及避免滋擾附近居民。混凝土廠去年中就此入稟高院申請司法覆核，高院上月拒批，指本案無合理可爭辯的地方，該廠卻繼續無牌經營。

居民投訴排污染物 質疑環署執法慢

昨早約7至8名市民遊行，因少於30人，毋須事先申請警方不反對通知書。遊行發起人James Ockenden指混凝土廠附近的居民向觀塘區議會投訴該廠排放污染物，影響居民健康，該廠遭下令關閉後仍非法營運，質疑環保署執法緩慢。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋亦參與遊行，他指觀塘區議會前年成立油塘混凝土廠工作小組，找環保署監測混凝土廠的排放物，署方回覆稱該廠排放的空氣污染物沒超標，但他質疑「如果沒超標，環保署為什麼不續牌」，而該廠至今繼續營運，馮促當局盡快執法。